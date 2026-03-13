Inverno più asciutto e caldo della media stagionale

Il periodo da dicembre a febbraio è stato leggermente più asciutto e molto più caldo della media stagionale, secondo i dati di Meteotrentino

24 gennaio 2026 – Nevicata a Sant’Orsola Terme [ foto di Mariano Tais]

NordEst – L’inverno meteorologico (dicembre, gennaio e febbraio) è stato leggermente più asciutto e molto più caldo della media stagionale grazie ad un dicembre ed un febbraio eccezionalmente miti. La temperatura media dell’inverno misurata dalla stazione di Trento Laste è risultata, al pari dell’inverno 2022-2023 e 2024 – 2025, la quarta più calda in assoluto dall’inizio delle misurazioni nel 1921. Lo conferma l’analisi stagionale di Meteotrentino.