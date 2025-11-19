L’intesa viene confermata per la terza stagione consecutiva

Rappresenta un passo importante per rafforzare l’accessibilità delle principali destinazioni sciistiche del nostro territorio, favorendo una mobilità sostenibile e ben collegata ai grandi hub della Lombardia e del Veneto. Grazie alla collaborazione tra due realtà complementari, il Trentino potrà essere raggiunto con più facilità da un pubblico italiano e internazionale

NordEst – Con l’avvio della stagione sciistica, FlixBus e FlySki rinnovano per la terza volta il loro accordo per aumentare la mobilità verso le piste da sci del Trentino. Le due realtà confermano così la volontà di unire le forze per promuovere il territorio e il suo patrimonio naturalistico, culturale e gastronomico presso un pubblico sia italiano che internazionale. Su tutti i canali di vendita FlixBus sono già acquistabili biglietti per le corse operate da FlySki verso 40 località sciistiche trentine.

Da dicembre ad aprile

Queste corse saranno attive ogni fine settimana da sabato 6 dicembre fino ad aprile, e permetteranno di raggiungere diversi comprensori sciistici del Trentino, dal Passo del Tonale alla Val di Fassa. In Lombardia, le corse partiranno dalla Stazione Centrale di Milano e dagli aeroporti di Linate e Orio al Serio. In Veneto, invece, partiranno dagli aeroporti di Venezia Marco Polo, Verona e Treviso.

Le partenze da questi hub nevralgici della mobilità permetteranno di accogliere con maggiore facilità

i flussi turistici provenienti dall’estero e veicolarli verso i comprensori della regione. Questo sarà reso ancora più semplice dall’interfaccia di prenotazione di FlixBus disponibile in 30 lingue, che consentirà anche a chi non parla italiano di completare la sua prenotazione senza problemi.

I comprensori interessati

Vi sono quelli di Val Rendena, Madonna di Campiglio-Folgarida, Val di Fiemme, Val di Fassa, Primiero San Martino di Castrozza – passo Rolle, Bellamonte, Val di Sole e Passo del Tonale. Tra le mete più rinomate, si possono citare Pinzolo, Madonna di Campiglio, Folgarida, Cavalese, Predazzo, Moena, Canazei, San Martino di Castrozza, Marilleva e Passo del Tonale. Oltre a promuovere le destinazioni montane italiane presso un pubblico di visitatori sempre più variegato, l’accordo mira a incentivare forme di mobilità collettiva capaci di offrirsi come alternativa

all’auto personale lungo itinerari che, inevitabilmente, non possono essere serviti dalla rete ferroviaria per ragioni morfologiche.

L’offerta in collaborazione con FlySki si aggiunge alle corse già operate da FlixBus tra la Lombardia e il Veneto verso il Trentino. Con FlixBus, Trento è infatti raggiungibile in Lungadige San Nicolò da Milano fino a otto volte al giorno, da Orio al Serio fino a sei, da Venezia fino a tre e da Verona fino a FlixBus collega anche Rovereto, raggiungendo Piazzale Orsi da Milano e Orio al Serio due volte al giorno.

A proposito di FlixBus e FlySki

FlixBus è il servizio su gomma del gruppo Flix, che mira a trasformare l’industria del trasporto collettivo con soluzioni di viaggio a lunga percorrenza sostenibili e per tutte le tasche in autobus e in treno, operando in più di 40 Paesi in cinque continenti con i marchi FlixBus, FlixTrain, Kamil Koç e Greyhound.

FlySki Shuttle è il servizio di transfer pensato per accompagnare i viaggiatori direttamente nelle principali località turistiche montane del Trentino, garantendo comfort, efficienza e sostenibilità. Ideale per chi sceglie una mobilità condivisa, FlySki Shuttle rappresenta una soluzione concreta per ridurre l’impatto ambientale e promuovere una nuova filosofia di viaggio.