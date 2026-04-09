L’analisi di Meteotrentino. Dal 25 a fine mese raffiche fino a 118 chilometri orari

Il mese di marzo 2026 in Trentino è risultato più caldo e meno piovoso della media. Lo riporta l’analisi mensile di Meteotrentino, che evidenzia anche come le minime assolute siano state particolarmente miti, tanto che a Lavarone e Rovereto sono risultate le più alte delle rispettive serie storiche. A fine mese, poi, vi sono stati forti venti settentrionali, a carattere di foehn in valle

Trento – Nell’intero mese si sono registrati la metà dei giorni piovosi (pari a tre) che mediamente si verificano in marzo. La quasi totalità delle precipitazioni cadute nell’intero mese è stata registrata tra i giorni 14 e 15. A Trento Laste si è registrata una precipitazione cumulata pari a 37,6 millimetri, inferiore rispetto al valore medio mensile di 58,2 millimetri. La massima precipitazione giornaliera è stata misurata il 15 marzo con 17 millimetri.

La temperatura media mensile è stata di 11 °C, superiore di 1,9 °C rispetto al valore medio (9,1 °C). La temperatura massima del mese, pari a 19,5 °C, è stata toccata il 16 marzo e risulta inferiore di 2,1 °C rispetto alla media delle massime assolute (21,6 °C); la minima assoluta del mese, 2,9 °C, è stata registrata il 23 marzo e risulta il secondo valore più alto mai misurato, superato solo dai 3 °C del 1959 e 1972. Per trovare un marzo più caldo è necessario tornare al 2017.

Il giorno 25, dopo il rapido passaggio di un fronte freddo, forti correnti settentrionali a carattere di föhn in valle hanno interessato il Trentino. Le raffiche più intense – 118 chilometri orari alla diga del Careser e fino a circa 95 chilometri orari nelle valli più basse – si sono misurate quasi ovunque il giorno 26. A Trento Laste la raffica più intensa, pari a 96 chilometri orari, è stata misurata il 31 marzo.

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