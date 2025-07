Lunga serie di soccorsi in montagna fra Trentino e Bellunese

Soccorsi in Valsugana, a Faedo, Folgaria e Rovereto, ma non solo. Interventi anche sul Mulaz, sul sentiero Minanzio, sul monte Piana e sulla cresta tra il rifugio Dolada e le cime del Colmaz. Sanitario urgente per una giovane a Primiero in ciclabile

NordEst – Lunga serie di soccorsi in montagna fra Trentino e Bellunese in questi giorni, con soccorso alpino, sanitari e vigili del fuoco volontari in azione. Ecco le principali emergenze.

Una donna austriaca del 1968 è caduta per sei metri questa mattina, mentre stava risalendo la ferrata del Rio Secco a Cadino (Faedo), in un punto in cui non era assicurata. In seguito alla caduta ha riportato alcuni traumi agli arti. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle 9:30 da parte del compagno di escursione. La Centrale Unica di Emergenza ha chiesto l’intervento dell’elicottero, mentre alcuni soccorritori della Stazione Rotaliana Bassa Val di Non del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino raggiungevano il luogo dell’incidente via terra per coadiuvare nelle operazioni. L’elicottero, vista la zona impervia, ha sbarcato sul luogo tramite verricello l’équipe con il tecnico di elisoccorso. La donna è stata stabilizzata su tavola spinale e quindi recuperata tramite verricello, con il supporto degli operatori della stazione Rotaliana Bassa Val di Non. Questi ultimi hanno quindi riaccompagnato a valle il compagno di escursione. La donna infortunata è stata portata all’ospedale Santa Chiara di Trento.

Un uomo del 1955, italiano, mentre stava compiendo una passeggiata nel bosco, è scivolato cadendo nelle acque del piccolo Rio Mous, nella valle del Rio Cavallo a Folgaria. Nella caduta ha riportato diverse contusioni alla spalla e alla schiena, rimanendo sempre cosciente. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivato intorno alle 11:30. La Centrale Unica di Trentino Emergenza ha chiesto l’intervento della stazione Altipiani del Soccorso Alpino e Speleologico del Trentino, con alcuni operatori che si sono subito recati sul posto. Si è richiesto l’intervento dell’elisoccorso, vista la posizione scomoda. L’elicottero ha così sbarcato l’équipe sul target. Prestate le prime cure, il paziente è stato messo in barella e, con l’ausilio della squadra della stazione Altipiani, è stato calato con la corda sino alla strada forestale sottostante, da dove è stato poi imbarcato sull’elicottero tramite verricello e portato all’ospedale Santa Chiara.

Un climber residente a Modena del 1977 è stato elitrasportato all’ospedale di Rovereto, a seguito di una caduta di circa sette metri nella falesia Busa dei Galai sopra Rovereto. Mentre arrampicava ha perso l’appiglio ed è volato andando a sbattere sulla roccia. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è giunta intorno alle 14:30. In seguito alla caduta, l’uomo ha riportato una trauma con profonda ferita al gluteo. La Centrale Unica di Trentino Emergenza ha chiesto l’intervento dell’elisoccorso, mentre alcuni operatori della Stazione Vallagarina del Soccorso Alpino e Speleologico si mettevano a disposizione in piazzola a Isera. L’elicottero ha sbarcato sul luogo l’équipe sanitaria con il tecnico di elisoccorso. Una volta prestate le prime cure alla ferita, il paziente è stato recuperato e portato in elicottero al vicino ospedale Santa Maria del Carmine.

Un uomo del 1951 italiano, è caduto dal sentiero nei pressi del Baito Colazzo nel gruppo di Cima Dodici in Valsugana, nel Comune di Castel Ivano. Ruzzolato per una cinquantina di metri, ha riportato diversi traumi, rimanendo cosciente. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle 15:30. La Centrale Unica di Trentino Emergenza ha chiesto l’intervento dell’elisoccorso, mentre alcuni operatori della Stazione Bassa Valsugana del Soccorso Alpino e Speleologico si mettevano a disposizione. L’elicottero ha portato sul target l’équipe e quindi alcuni operatori della stazione Bassa Valsugana. Trovandosi nel bosco, l’elicottero è atterrato nel posto più vicino dove era possibile farlo, al baito Colazzo. Il tecnico di elisoccorso e gli altri soccorritori hanno prestato le prime cure all’infortunato, e quindi lo hanno portato in barella spinale all’elicottero, che lo ha imbarcato e – viste le dinamiche e l’età – lo ha condotto all’ospedale Santa Chiara di Trento.

Gravissimo incidente in montagna sabato mattina: un uomo di 80 anni di Cervignano del Friuli (UD) è caduto per una quarantina di metri dal sentiero, mentre camminava sul tracciato poco dopo il rifugio Viel dal Pan verso il passo Fedaia. Immediato l’intervento dell’elisoccorso mentre la stazione del Soccorso Alpino dell’Alta Val di Fassa portava alcuni operatori della Guardia attiva in piazzola. Dopo un breve sorvolo, l’uomo è stato individuato in un canale e recuperato con il verricello. Prestate le prime cure, il ferito, è stato stabilizzato e poi all’ospedale Santa Chiara di Trento. Troppe le ferite, le condizioni dell’80enne sono peggiorate: l’uomo è morto in ospedale.

Domenica pomeriggio, ragazzina colta da malore sulla ciclabile di Primiero. Intervento dei sanitari di zona, dei vigili del fuoco di Mezzano e successivamente dell’elicottero, che è atterrato sui prati della zona. Dopo le prime cure, la giovane è stata trasferita all’ospedale Santa Chiara di Trento. Nei giorni scorsi, l’elicottero era intervenuto anche a malga Venegiota per un arresto cardiaco.

I soccorsi nel Bellunese e al confine

Sabato, sotto la cima del Mulaz, un’escursionista 39enne di Romano d’Ezzelino (Vicenza) ha perso l’equilibrio, scivolando per circa cinque metri sotto il sentiero. La caduta le ha causato un trauma al volto, con conseguente perdita di coscienza. L’equipaggio dell’elicottero del Suem è intervenuto sul posto: tecnico di elisoccorso e personale sanitario sono stati calati con un verricello di 20 metri per prestare le prime cure alla donna, che è poi stata recuperata e trasportata all’ospedale di Belluno per accertamenti.

Un 23enne di Carate Brianza, infortunatosi lungo il sentiero Minazio, nel tratto che collega il Vandelli al Rifugio Slataper. Il giovane escursionista ha riportato un trauma al ginocchio. Anche in questo caso l’elicottero Falco 2 è intervenuto con il verricello per consentire il recupero e il trasferimento all’ospedale di Belluno.

Sul Monte Piana è invece intervenuta una squadra del Soccorso alpino di Auronzo per una donna di 46 anni che si era procurata un trauma alla caviglia durante l’escursione. L’escursionista è stata accompagnata fino alla propria auto e ha potuto rientrare autonomamente. Infine, un malore ha colpito un 26enne di Treviso mentre si trovava sulla cresta tra il Rifugio Dolada e le Cime del Colmaz, in compagnia di tre amici. Allertato il Suem, l’elicottero è decollato per il recupero. Il giovane è stato preso in carico dal personale sanitario e trasportato in ospedale per le necessarie verifiche.