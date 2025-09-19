Dolomiti, Estate 2025 con precipitazioni e temperature superiori alla media storica

L’estate 2025 in Trentino è stata caratterizzata da precipitazioni e temperature superiori alla media storica, con giugno tra i mesi più caldi mai registrati, seguita però da un luglio relativamente fresco. Grazie appunto ai valori di luglio, l’estate 2025 è risultata più fredda di quella del 2024, secondo Meteotrentino

Trento – Secondo l’analisi stagionale di Meteotrentino, l’estate meteorologica 2025 (giugno-agosto) è stata più piovosa della media. Alla stazione di Trento Laste sono stati registrati ben 349 mm di precipitazioni, dato superiore alla media storica e negli ultimi trent’anni solo tre volte è stata registrata un’estate più piovosa. In tutte le principali stazioni meteorologiche della Provincia i dati pluviometrici hanno superato la media, anche se ben distanti dai valori estremi.

Dal punto di vista delle temperature, a Trento Laste la media estiva è stata di 23,7 °C. A giugno si è raggiunta la temperatura media mensile più alta dall’inizio delle misurazioni nel 1921, ma è poi seguito il luglio più freddo dell’ultimo decennio, con le precipitazioni concentrate principalmente in questo mese.