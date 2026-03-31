Meteo Alto Adige: mese di marzo 2026 mite, secco e ventoso

A marzo temperature superiori di circa 1,5 gradi Celsius rispetto alla media pluriennale del periodo di riferimento 1991-2020. Report mensile dell’Ufficio Meteorologia e prevenzione valanghe

Bolzano – “Soprattutto a causa del clima molto mite registrato nella prima metà del mese, le temperature di marzo sono state circa 1,5 gradi superiori alla media pluriennale del periodo di riferimento 1991-2020”, sottolinea il meteorologo Dieter Peterlin dell’Ufficio Meteorologia e prevenzione valanghe dell’Agenzia per la Protezione civile.

Temperature minime e massime

La temperatura massima del mese è stata registrata il 12 marzo presso la stazione meteorologica di Gargazzone con +19,9 gradi Celsius. La temperatura minima nella mattinata del 5 marzo a Sesto con -7,8 gradi Celsius.

Le precipitazioni

“Su gran parte del territorio altoatesino le precipitazioni, sotto forma di pioggia o neve, sono state solo la metà rispetto alla media, ancora meno in Val Venosta con solo un quarto rispetto ai valori normali. In Val Pusteria i valori delle precipitazioni sono stati leggermente superiori, circa tre quarti rispetto della media”, riassume il meteorologo Peterlin.

Il tempo per le prossime giornate

Il mese di aprile inizia mercoledì con un alternarsi di banchi di nuvole più dense e tratti soleggiati, mentre il föhn andrà leggermente ad attenuarsi. Giovedì il tempo sarà prevalentemente soleggiato con qualche nuvola velata. Dopo un inizio del mese fresco e ventoso, le temperature saliranno lentamente fino al weekend di Pasqua, che sarà soleggiato e mite, in linea con le temperature primaverili.



La rete di misurazione delle stazioni meteorologiche in Alto Adige comprende 95 stazioni di misurazione automatiche, di cui 58 stazioni meteorologiche si trovano nelle aree urbane e 37 in montagna. I dati delle singole stazioni meteorologiche possono essere consultati in tempo reale: dalle stazioni meteorologiche in valle e dalle stazioni meteorologiche in montagna. Il radar meteorologico rileva le precipitazioni; le immagini vengono aggiornate ogni cinque minuti.

Confronto tramite i diagrammi del clima

I dati relativi alle temperature e alle precipitazioni per Bolzano, Vipiteno, Merano, Silandro, Bressanone, Vipiteno, Brunico e Dobbiaco sono riportati nei diagrammi del clima, aggiornati quotidianamente sul sito web della Provincia, che confrontano i dati con la media pluriennale.

Bollettino meteorologico aggiornato in tempo reale

Informazionisulle condizioni meteorologiche e sulle previsioni sono disponibili in tempo reale sul portale online Meteo Alto Adige sul sito web della Provincia autonoma di Bolzano.