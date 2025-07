Dolomiti, due incidenti mortali: a Plan de Corones e in Val Badia

Un turista tedesco è precipitato con il suo parapendio nel primo pomeriggio, un austriaco è invece deceduto intorno a mezzogiorno cadendo durante un’escursione. Lunga serie di interventi di soccorso anche in Trentino. Gravissimo incidente anche in Veneto

Bolzano – Due persone sono morte in due distinti incidenti avvenuti sabato sulle montagne dell’Alto Adige. La prima vittima è un turista austriaco di 71 anni, precipitato per circa 200 metri mentre scendeva lungo il sentiero numero 7 (particolarmente impegnativo) dai 2.900 metri del monte Cavallo, la più bassa delle tre cime che compongono il Sasso di Santa Croce, in Val Badia. L’incidente è avvenuto poco prima delle 12: l’uomo ha perso l’equilibrio ed è morto in seguito alla caduta. Un testimone oculare ha visto la caduta e ha allertato i soccorsi. Inutile l’intervento sul posto dell’elicottero di soccorso dell’Aiut Alpin e del soccorso alpino dell’Alta Badia. Il recupero del corpo senza vita tra le rocce è stato complicato. La salma è stata ricomposta a Corvara.

Un secondo incidente si è verificato poco prima delle 14 a Plan de Corones: in questo caso la vittima, un 68enne tedesco, si era lanciato con il parapendio sotto la stazione a monte, a 2.090 metri di altitudine, nelle vicinanze del museo Lumen, per poi perdere il controllo della vela e precipitare subito dopo per una cinquantina di metri. La ricostruzione dell’accaduto è al vaglio della Guardia di Finanza, giunta sul posto insieme all’eliambulanza Pelikan 2, al soccorso alpino e all’assistenza spirituale. Inutili i tentativi di rianimarlo.

In breve

Gravissimo incidente stradale a Jesolo: morta una coppia di motociclisti, almeno 3 feriti. È successo sabato pomeriggio lungo la provinciale 43 e ha visto coinvolti quattro veicoli: un camion, due auto e la moto su cui viaggiavano le vittime. Sul posto i soccorsi del Suem 118 con ambulanze e anche con l’elicottero inviato dall’ospedale di Treviso. Intervenuti anche Vigili del fuoco e forze dell’ordine. In particolare la Polizia Locale di Jesolo sta cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente. L’ipotesi più probabile è che si sia trattato di un frontale tra la moto e il mezzo pesante. La strada è stata completamente chiusa in entrambi i sensi di marcia, con gravi ripercussioni sulla viabilità.