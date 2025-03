Dolomiti, dopo le polemiche sui voli turistici in jet: azienda trentina denunciata

Posted on

Domenica verso le 14, è scattato un allarme per due giovani venticinquenni di Verona, caduti per circa quindici metri mentre arrampicavano lungo la cascata di ghiaccio denominata “Colatoio di Coppidello”, in prossimità di Malga Nudole, in Val Daone Trento – I due ragazzi facevano parte di una cordata composta da quattro scalatori, tutti veronesi. Il […]