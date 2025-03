Dolomiti, domenica tragica con valanghe a Forcella Giau, sul Monte Fravort e in pista a Pampeago

Nel Bellunese, a Forcella Giau: coinvolti tre sciatori, due in gravi condizioni. A dare l’allarme è stata un quarta persona che era con loro e che ha subito iniziato la ricerca dei compagni sepolti. In Trentino, emergenze sul Monte Fravort: ferite ma in salvo le due persone travolte. Altra valanga in pista a Pampeago. Esperti invitano alla prudenza

NordEst – Sono molto gravi le condizioni di due dei tre scialpinisti travolti domenica da una valanga sotto Forcella Giau, sulle Dolomiti Bellunesi nel territorio di San Vito di Cadore. A dare l’allarme, attorno alle 13, un quarto sciatore rimasto estraneo al distacco. La valanga ha sepolto un 51enne di Conegliano (Treviso), che è stato subito individuato e riportato in superficie dal compagno, e trascinato più a valle gli altri due, un uomo e una donna. Sul posto, nonostante le condizioni meteo non ottimali, è riuscito ad arrivare l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore che ha sbarcato equipe medica, tecnico di elisoccorso ed unità cinofila, mentre l’eliambulanza di Treviso provava ad avvicinarsi. Il secondo sciatore, un 38enne, è stato individuato con l’Artva e tramite i sondaggi sotto due metri di neve.

Riportato in superficie, il personale medico ha subito iniziato le manovre di rianimazione. Imbarcato sull’elicottero è stato trasportato a Mestre in gravi condizioni. Più difficile l’individuazione della terza sciatrice, poiché i segnali Artva indicavano un punto, ma le sonde non riuscivano a raggiungerla perché si trovava a oltre tre metri di profondità. Quando anche il cane di un’unità cinofila ha iniziato a scavare, i soccorritori si sono concentrati in quel luogo e hanno iniziato ad abbassare il livello della massa nevosa, finché il sondaggio ha rivelato finalmente l’esatta posizione della 40enne di Conegliano (Treviso). Estratta dalla neve, è stata trasferita in gravissime condizioni,in elicottero, all’ospedale di Treviso.

Due valanghe in Trentino

Conseguenze fortunatamente meno gravi, per le due persone coinvolte da una valanga sul Monte Fravort, sopra Frassilongo. Il distacco in località Stoana. I due alpinisti di Trento – entrambi di 32 anni – hanno diversi traumi alle gambe, ma sono vivi. Si trovavano in un gruppo di dodici persone quando, appena iniziata la discesa ad una quota di 2000 metri, poco prima delle 13.00, sono stati travolti da una valanga che li ha trascinati verso valle per circa duecento metri.

La Centrale Unica di Emergenza ha chiesto l’intervento dell’elicottero, che tuttavia non ha potuto raggiungere il target per mancanza di visibilità. Sul posto si sono così recati 25 operatori del Soccorso Alpino e Speleologico, tra i quali erano presenti tre sanitari del Soccorso Alpino e Speleologico. Hanno raggiunto via terra con gli sci gli infortunati, salendo con gatto delle nevi, quad e motoslitte messe a disposizione dai Vigili del fuoco e poi con gli sci. Nel frattempo, grazie al miglioramento delle condizioni meteo, l’elicottero si è messo in posizione poco a monte della località Kamauz. Intanto proprio il rischio valanghe in Trentino resta elevato.

Domenica mattina un’altra valanga si è staccata a Pampeago ma senza conseguenze. Si sono concluse intorno alle 13.00 di domenica, le operazioni di bonifica di una valanga caduta sulla pista Tresca a quota 2150 m, a Pampeago nel comprensorio sciistico Latemar-Obereggen. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata poco dopo le 10.30 da parte degli impiantisti, a seguito di una valanga caduta sulla pista, i quali chiedevano supporto alla bonifica.

La Centrale Unica di Emergenza ha chiesto l’intervento dell’elicottero con a bordo l’unità cinofila del Soccorso Alpino e Speleologico, che tuttavia non ha potuto recarsi sul posto a causa delle mancanza di visibilità. È stata allertata la stazione del Soccorso Alpino e Spelelogico di Fiemme che ha raggiunto il posto con due unità cinofile, allertati anche la stazione di Moena e la Polizia di Stato di Moena con un’altra unità cinofila, coinvolti nelle operazioni di soccorso personale degli impianti, personale del soccorso piste della Polizia di Stato, componenti dei Vigili del fuoco volontari di Tesero e i Carabinieri. La bonifica è stata eseguita con ricerca Recco, ricerca Artva, il supporto dei cinofili e il sondaggio spalla spalla di tutta l’area coinvolta e ha infine dato esito negativo. La valanga era di piccole dimensioni e pare sia stata provocata da degli sciatori, nonostante il divieto di fare sci fuoripista.