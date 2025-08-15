Dolomiti di Brenta, soccorsa climber con elicottero

L’incidente nel pomeriggio di Ferragosto, sulla via Alimonta-Vidi, in Trentino

Trento – Una arrampicatrice di 28 anni di Lecco, è stata trasportata in elicottero all’ospedale Santa Chiara di Trento dopo una caduta di circa 10 metri mentre saliva da prima di cordata il quinto tiro della via Alimonta-Vidi sul Castelletto Inferiore, cima nei pressi del rifugio Tuckett, nelle Dolomiti di Brenta, in Trentino.

La chiamata al Numero unico per le emergenze 112 è arrivata intorno alle 14 da parte del compagno di cordata. La Centrale Unica di Emergenza ha chiesto l’intervento dell’elicottero mentre due operatori della Stazione Madonna di Campiglio del Soccorso alpino e speleologico Trentino si sono messi a disposizione in piazzola e un altro operatore, oltre che tecnico di elisoccorso, era già al Rifugio Tuckett. L’elicottero, dopo aver imbarcato quest’ultimo nei pressi del rifugio, ha calato con il verricello i due tecnici di elisoccorso e l’equipe sanitaria sulla sosta del quarto tiro, dove l’infortunata è stata recuperata. Il compagno di cordata è stato riaccompagnato alla base della parete dal secondo tecnico di elisoccorso per poi rientrare successivamente a valle in autonomia.

In breve

Bagno di folla per il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che dal 9 agosto è in Alto Adige dove sta trascorrendo qualche giorno di riposo a Siusi, a Villa Ausserer. Il presidente, ha partecipato alla messa per l’Assunzione di Maria. Niente apparizione protocollo, nessun banco riservato ma un bagno di folla, quando membri della comunità e turisti hanno colto l’occasione dopo la messa per stringere la mano al capo dello Stato..

Un giovane di 26 anni è stato portato in elicottero all’ospedale Santa Chiara di Trento con ustioni al torace, alle mani e alle gambe. Dalle prime informazioni – sul posto i carabinieri di Tione ed i vigili del fuoco volontari di Tione, oltre al personale sanitario – si sarebbe trattato di un incidente domestico, avvenuto in un appartamento in località Polin, a Tione, ed il 26enne, che era assieme ad una giovane di 23 anni, si sarebbe ustionato maneggiando dell’alcol denaturato (il comune alcol di colore rosa).

Giornate di grande lavoro per i sanitari di Trentino emergenza, da Primiero al Garda. Si segnalano moltissimi in queste ore gli interventi sanitari dell’elicottero e delle ambulanze, da Mezzano al Garda, fino a Predazzo.