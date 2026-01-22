Modeste nevicate fino ai fondovalle dolomitici

Tra il pomeriggio/sera di venerdì e il mattino di sabato probabili modeste nevicate fino ai fondovalle dolomitici, con possibile interessamento anche di quelli prealpini. Non escluso del tutto qualche fiocco di neve a inizio evento su qualche settore dell’alta pianura e zone collinari

NordEst – A partire da venerdì 23 gennaio e per tutto il fine settimana è previsto un peggioramento del tempo. Lo comunica Meteotrentino, secondo cui già dalla prossima notte la nuvolosità sarà in aumento, con un conseguente rialzo delle temperature notturne.

Nel corso della mattinata di venerdì – comunica Meteotrentino – potranno iniziare deboli nevicate in montagna. Durante la giornata e soprattutto in serata, la quota neve tenderà progressivamente ad abbassarsi, fino a circa 700 metri a sud e nelle valli più aperte, mentre altrove neve o neve mista a pioggia potrà cadere anche nei fondovalle. Alle quote più basse, dove ristagnerà aria fredda e soprattutto nelle fasi iniziali delle precipitazioni, non si esclude la possibilità di nevischio o di pioggia che congela al suolo dove il terreno è gelato.

Nella notte tra venerdì e sabato le precipitazioni potranno risultare a tratti moderate e anche sotto i 500 metri potrà essere osservata neve o neve mista a pioggia. La giornata di sabato sarà caratterizzata da precipitazioni deboli e intermittenti, più probabili al mattino e nuovamente dalla sera. Le nevicate interesseranno generalmente le quote oltre 400-700 metri, ma localmente potranno spingersi anche più in basso, in particolare nelle valli settentrionali. Entro le ore centrali di sabato sono attesi mediamente 10-20 centimetri di neve o più oltre i 400-700 metri, con quantitativi maggiori alle quote più elevate. A quote inferiori gli accumuli saranno generalmente più contenuti; in Valsugana e localmente anche in valle dell’Adige potranno comunque cadere alcuni centimetri di neve. Anche domenica e fino a lunedì mattina sono probabili precipitazioni ma quota neve e quantitativi sono ancora incerti.

Le previsioni di Arpav Dolomiti

Venerdì 23. Nelle prime ore, cielo parzialmente nuvoloso specie sulle Prealpi, ancora poco nuvoloso sulle Dolomiti, con ulteriore e graduale intensificazione della nuvolosità tra la notte e il mattino a partire dalle Prealpi veronesi e vicentine in estensione nella mattinata anche nel Bellunese.

Precipitazioni. In mattinata assenti (0%) specie sulle Dolomiti, mentre non è del tutto escluso qualche fiocco fino a fondovalle sulle Prealpi veronesi e vicentine con scarsi accumuli o del tutto assenti (10-20%). Dalle ore centrali aumento della probabilità con possibili fenomeni sparsi sulle Prealpi (40%) ma ancora generalmente assenti sulle Dolomiti o al più qualche debole nevicata fino a fondovalle (10-20%), che sarà più probabile tra la notte e il mattino del giorno seguente (40%). A fine giornata gli apporti saranno piuttosto scarsi, oscillanti tra lo 0 e 3 cm sulle Dolomiti e tra i 3 e i 6 cm sulle Prealpi.

Temperature. Minime in lieve o contenuto aumento specie nelle valli, massime in diminuzione, soprattutto nell’area prealpina. Su Prealpi a 1500 m min -3°C max -1°C, a 2000 m min -5°C max -3°C. Su Dolomiti a 2000 m min -5°C max -3°C, a 3000 m min -7°C max -6°C.

Venti. Nelle valli in prevalenza deboli, in alta montagna nelle prime ore in genere deboli, dalla mattinata moderati a tratti tesi oltre i 2600 m in prevalenza da sud ovest, a 10-20 km/h a 2000 m e a 25-35 km/h a 3000 m.

sabato 24. Cielo molto nuvoloso o coperto specie tra la notte e le prime ore del mattino; possibili parziali e brevi schiarite in mattinata in un contesto che rimarrà variabile anche nel corso del pomeriggio e della sera.

Precipitazioni. Probabili modeste precipitazioni sparse (50-60%) specie tra le prime ore della giornata e parte del mattino, nevose fino a fondovalle sia dolomitici che prealpini. I quantitativi previsti tra venerdì sera e la mattina di sabato potranno oscillare tra i 5 e i 10 cm sulle Prealpi, localmente anche intorno ai 15 cm soprattutto in alta montagna, e tra 1 e i 5 cm sulle Dolomiti, localmente 6-10 cm specie in quota.

Temperature. Minime in lieve o contenuto aumento, massime nelle valli senza notevoli variazioni o in lieve calo specie sulle Dolomiti, in alta montagna in lieve aumento, salvo risultare in lieve calo oltre i 2600-2800 m. Su Prealpi a 1500 m min -2°C max -1°C, a 2000 m min -3°C max -1°C. Su Dolomiti a 2000 m min -4°C max 0°C, a 3000 m min -8°C max -7°C.

Venti. Nelle valli in prevalenza deboli con direzione variabile, in alta montagna in genere moderati ma a tratti anche tesi oltre i 2600 m dai quadranti meridionali, a 10-20 km/h a 2000 m e a 20-35 km/h a 3000 m.

domenica 25. Tempo variabile a tratti instabile con qualche schiarita ma anche con molte nubi associate a precipitazioni intermittenti da sparse a diffuse, nevose fino intorno ai 400-600 m, localmente più in basso nelle conche prealpine più chiuse. Temperature senza notevoli variazioni. Venti in quota al mattino moderati anche a tratti tesi dai quadranti meridionali, nel pomeriggio deboli o moderati settentrionali.

lunedì 26. Tempo variabile con cielo irregolarmente nuvoloso e qualche schiarita specie sulle Prealpi e delle deboli precipitazioni da locali a sparse e intermittenti, più probabili sull’area dolomitica, nevose fino a fondovalle. Temperature in calo, specie le minime. Venti in quota in genere deboli settentrionali.