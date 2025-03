Dolomiti, da lunedì sera ancora pioggia e possibili fiocchi di neve a quote basse

Dopo un lunedì variabile, con deboli precipitazioni nel pomeriggio, dalla serata possibili nevicate anche a bassa quota

NordEst – Arpav Dolomiti conferma per lunedì 17 marzo, tempo variabile con cielo irregolarmente nuvoloso con molte nubi basse nelle valli, più soleggiato in quota con tendenza ad ampie schiarite soprattutto nelle valli dolomitiche nel corso della mattinata; nel pomeriggio variabile a tratti instabile, specie nella fascia prealpina centro-orientale, dove saranno frequenti degli annuvolamenti anche consistenti, mentre sulle Dolomiti prevarranno i rasserenamenti. Clima meno umido rispetto ai giorni precedenti specie sulle Dolomiti.

Salvo qualche modesto e locale fenomeno specie nelle prime ore (20-30%), al mattino generalmente assenti (0-10%); nel pomeriggio precipitazioni ancora generalmente assenti sulle Dolomiti centro-settentrionali (0-10%), più probabili sulle Dolomiti meridionali e sulle Prealpi (40-60%) a carattere sparso e con locali rovesci; quota delle nevicate oltre i 1200-1500 m al mattino, in abbassamento dalla sera, fino a 500-700 m nella notte e non è escluso qualche fiocco misto a pioggia anche in alcuni tratti della Valbelluna e del Trentino orientale. Laddove sono previste precipitazioni, i quantitativi saranno compresi tra 1 e i 10 mm con punte di 15/20 mm in caso di rovesci, con altrettanti centimetri di neve fresca oltre i 1500 m.

martedì 18. Salvo una residua nuvolosità nelle prime ore associata a qualche possibile breve piovasco soprattutto lungo la fascia prealpina, la giornata sarà in prevalenza soleggiata e stabile con cielo sereno o poco nuvoloso per modesti annuvolamenti diurni e per la formazione di nubi basse o di foschie associati a locali banchi di nebbia nelle valli prealpine nelle ore fredde. Clima diurno più asciutto rispetto a lunedì specie sulle Dolomiti e più fresco.

mercoledì 19. Tempo stabile e ben soleggiato con aria asciutta e ottima visibilità specie sulle Dolomiti con possibili formazioni di locali nubi basse o di banchi di nebbia in alcune valli prealpine. Clima diurno più mite rispetto a martedì a tutte le quote. Temperature minime in lieve calo nelle valli, in lieve aumento in alta montagna, massime in generale aumento anche marcato soprattutto in alta montagna. Venti in quota generalmente deboli, al mattino dai quadranti settentrionali, tendenti a disporsi da quelli meridionali dalle ore centrali.

giovedì 20. Ancora tempo stabile e ben soleggiato con aria asciutta e ottima visibilità specie sulle Dolomiti con possibile formazione di qualche nube bassa o di locali banchi di nebbia in alcune valli prealpine in rapido dissolvimento dopo l’alba. Temperature in aumento specie le massime su valori prossimi alla norma con una moderata inversione termica nelle valli durante le ore notturne. Venti in quota generalmente deboli dai quadranti meridionali.