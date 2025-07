Dolomiti, crolli dal Brenta al Pelmo: sentieri chiusi e allerta del Soccorso alpino

Crolli multipli di roccia hanno interessato entrambi i versanti (occidentale e orientale) di cima Falkner, nel gruppo di Brenta. È stata dunque disposta la chiusura immediata di tutte le vie alpinistiche e dei sentieri che interessano direttamente la zona, tra cui il Benini (n. 305) e i sentieri n. 315, 316 e 331. Nel Bellunese, Il Pelmo ha perso un pinnacolo sulla parete Nordovest. Un boato ha allarmato i tanti escursionisti presenti nella zona.. Nei giorni scorsi una frana ha interessato anche il sentiero verso il rifugio Velo della Madonna, raggiungibile con un percorso alternativo

Il sopralluogo compiuto a cima Falkner [ Servizio Geologico PAT ]

NordEst – La decisione è stata assunta durante una riunione tecnica convocata dal Dipartimento Protezione civile, foreste e fauna della Provincia autonoma di Trento, alla quale hanno preso parte i Servizi Geologico, Antincendi e protezione civile e Prevenzione rischi e Cue, Foreste, i Comuni di Tre Ville e Ville d’Anaunia, la SAT (Società Alpinisti Tridentini), il Soccorso alpino e speleologico del Trentino e la Federazione dei Vigili del Fuoco Volontari del Trentino. A seguito della segnalazione delle scorse ore, il sopralluogo tecnico di questa mattina – condotto dal Servizio Geologico con il supporto del Nucleo elicotteri – ha evidenziato come l’intera cima sia interessata da un fenomeno morfogenetico in atto, verosimilmente correlato alla degradazione del permafrost. Nel corso del sopralluogo sono state rilevate fratture che mostrano segni di evoluzione recente, oltre alla presenza di ghiaccio in corrispondenza delle nicchie di distacco. Questo indica un dissesto in corso, con potenziale aggravamento della situazione.

I sindaci dei Comuni di Tre Ville (Matteo Leonardi) e Ville d’Anaunia (Fausto Pallaver) stanno procedendo all’emanazione di ordinanze contingibili e urgenti per vietare l’accesso ai sentieri, che partono dal Passo del Grostè. Alla luce della chiusura del sentiero 316, si precisa che il rifugio Tuckett rimane raggiungibile esclusivamente dal Vallesinella–Casinei. L’area intorno a Cima Falkner sarà soggetta a costante monitoraggio da parte del Servizio Geologico e del Nucleo Droni del Corpo permanente dei Vigili del Fuoco di Trento.

Tutti gli escursionisti presenti in zona sono stati evacuati e informati presso il rifugio Stoppani al Grostè e alla stazione a monte della seggiovia del Grostè. La raccomandazione è di prestare la massima attenzione e il rispetto delle ordinanze a garanzia della propria sicurezza.

Allerta in quota del Soccorso alpino

Il Soccorso Alpino e Speleologico lancia un appello alla prudenza per tutti coloro che nei prossimi giorni intendono frequentare la montagna. L’allerta riguarda in particolare le quote più elevate, dove si prevede un deciso abbassamento delle temperature accompagnato da intense perturbazioni. Secondo le previsioni, la neve potrebbe cadere intorno ai 2.900-3.000 metri, rendendo più difficili le condizioni per escursionisti e alpinisti.

In breve

Finita la tregua del tornello lungo il sentiero sul Seceda, in Alto Adige, preso letteralmente d’assalto da migliaia di turisti del selfie che salgono in funivia, come si vede in uno dei tanti video postati sui social. Ai primi di luglio l’iniziativa di protesta dei contadini, proprietari dei pascoli, era finita sulla stampa nazionale e internazionale. Il tornello era però rimasto attivo solo poche ore. Ora viene nuovamente riscosso l’ingresso di 5 ore al “sentiero dei selfie”.

In piazza per Gaza. Oltre un migliaio di persone in piazza Duomo a Trento, altrettante a Rovereto, in piazza Loreto, troppo piccola per contenere tutti i manifestanti, centinaia a Pergine, Riva del Garda e in altri Comuni trentini per fare rumore con ogni mezzo: le sirene alle 22, ma anche campane, coperchi, pentole, fischietti, campanacci, strumenti musicali e anche chiavi di casa, ogni mezzo utile insomma per farsi sentire e dire no alla violenza di Gaza. “Perché il silenzio è complice” dice il sindaco di Trento, Franco Ianeselli.