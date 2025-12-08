Località turistiche prese d’assalto in questo primo ponte invernale

Le immagini del centro di Fiera di Primiero (Trento) di questi giorni, documentano il successo di questo primo ponte dell’Immacolata che ha richiamato turisti in tutte le valli delle Dolomiti con grande afflusso nelle città: da Trento a Bolzano a Belluno e Cortina, fino a Merano. Nei giorni scorsi focus sul turismo locale con l’Apt SMart in assemblea

Il centro di Fiera di Primiero nella serata di sabato 6 dicembre 2025 (ph GEF)

Primiero San Martino di Castrozza (Trento) – Se il “buongiorno” si vede in questi giorni di ponte dell’Immacolata, si preannuncia un inverno da tutto esaurito nelle località di montagna. La folla di questi giorni da Trento a Bolzano, fino a Primiero San Martino di Castrozza ma anche nel vicino Veneto, conferma il grande richiamo degli eventi legati al Natale. Su vivinordest.it riportiamo periodicamente gli appuntamenti principali del territorio ma anche delle valli vicine, che risultano particolarmente visitati in questo periodo.

Sono quasi 14 milioni gli italiani in viaggio durante il ponte dell’8 dicembre. Emerge dall’indagine realizzata per Federalberghi da Tecnè. La maggior parte ha privilegiato località d’arte e destinazioni caratterizzate da bellezze naturali ma anche prime sciate, ed eventi del periodo. Al primo posto come scelta, l’albergo ed il villaggio turistico per una durata media di 4 giorni. Al top delle preferenze, resistono le città d’arte con tutto il patrimonio artistico museale ed espositivo che esse offrono per coloro che si tratteranno entro i confini nazionali. La spesa media si attesterà sui 635 euro a persona producendo un giro di affari di 8,8 miliardi di euro. L’indagine rivela inoltre una tendenza spiccata ad utilizzare questa occasione per visitare i mercatini natalizi, manifestazioni caratteristiche, fedeli alla tradizione, che mostrano di essere in forte crescita su tutto il territorio nazionale: questi, attrarranno infatti il 61,3% di coloro che sono partiti per il ponte dell’Immacolata. Ecco allora alcuni consigli utili per il rientro “intelligente”.

Apt Primiero San Martino Vanoi in assemblea

Proprio in questi giorni, il turismo è stato al centro anche dell’assemblea degli operatori del territorio. Pochi i presenti (nella foto Apt ndr) come accade ormai da tempo all’Oratorio di Pieve (Primiero San Martino di Castrozza), per fare il punto sull’attività svolta, alla presenza di 58 soci votanti e 16 deleghe inviate. Un appuntamento che ha rappresentato non solo il consueto momento istituzionale di confronto sul bilancio e sulle attività operative, ma anche un’importante occasione per condividere le novità strategiche che accompagneranno il territorio nel prossimo futuro. Approvati all’unanimità il bilancio (totale costi/ricavi di € 2.245.821,00) e il regolamento di contribuzione per le quote in conto esercizio 2026. Via libera inoltre – sempre all’unanimità – alla nomina dei consiglieri Bortolo Rattin (sindaco di Canal San Bovo e presidente della Comunità di Primiero) e della consigliera comunale di Imèr, Alessia Cemin, al posto dei consiglieri uscenti Davide Casadio e Stefano Marsiletti.

Nella sua relazione, il presidente Antonio Stompanato ha offerto una lettura positiva dell’andamento attuale e delle prospettive per i prossimi mesi: “La stagione estiva si è chiusa con risultati molto soddisfacenti, confermando il trend di crescita degli ultimi anni nonostante il calo degli italiani, fenomeno osservato su scala provinciale. Anche le proiezioni per l’inverno delineano uno scenario incoraggiante: le festività natalizie si avviano verso il tutto esaurito e le prenotazioni procedono con ottimi ritmi, sostenute anche dall’ingresso di nuovi operatori e dai flussi legati alle prossime Olimpiadi”. Il presidente ha inoltre segnalato l’importanza del lavoro di raccolta dati e i positivi risultati raggiunti dall’ATA di San Martino, Fassa e Fiemme, con il monitoraggio e l’analisi dei flussi di accesso agli skibus e auto da/per Passo Rolle, San Martino e Val Canali, al fine di sviluppare progetti legati alla mobilità e al collegamento San Martino–Rolle. Nel corso dell’illustrazione dell’attività operativa e del bilancio, il direttore Manuel Corso ha più volte richiamato le principali funzioni attribuite ad ApT a seguito della riforma del 2020 e i relativi meccanismi legati all’utilizzo dei finanziamenti della PAT. Presentato inoltre il nuovo sito di Apt, progettato per ispirare, orientare e accompagnare l’utente nella scoperta del territorio attraverso una narrazione moderna, immersiva, personalizzata e di semplice fruizione.

IN BREVE Progetto Bar Sport, assemblea molto partecipata a Primiero, la minoranza sollecita un ripensamento. Sala della Comunità gremita nei giorni scorsi, per l’incontro dedicato alla presentazione del progetto del nuovo bar Sport a Primiero. Una struttura che non piace a molti primierotti. Per questo, in una nota, il Gruppo Consiliare di minoranza, invita la maggioranza a fermarsi, riconsiderare il progetto e ad aprire un confronto autentico con i cittadini.

