L’analisi di Meteotrentino: piovosità di poco inferiore alla media

L’autunno meteorologico (settembre, ottobre e novembre) 2025 in Trentino è stato caratterizzato da una piovosità leggermente inferiore alla media, secondo i dati registrati

Trento – Riguardo alle temperature, la media autunnale registrata a Trento Laste (13.0 °C) è stata la seconda più bassa degli ultimi 15 anni (superiore solo a quella misurata nel 2017 pari a 12.5 °C). Il valore si colloca però leggermente al di sopra della media prendendo a riferimento i dati dell’intera serie storica dal 1920.

