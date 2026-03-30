Meteotrentino: ancora vento forte: fino a martedì 31 marzo raffiche fino a 90 km/h e oltre

Arpav Dolomiti conferma: dopo alcuni fenomeni di instabilità tra Prealpi e pianura nel pomeriggio/sera di lunedì 30, intensificazione dei venti dai quadranti settentrionali fino a risultare a tratti forti sulle zone montane, specie in quota ma anche in qualche valle e in alcune zone della pedemontana, fino a tutta la giornata di martedì 31

NordEst – Da lunedì i venti settentrionali torneranno a intensificarsi, risultando moderati o forti da nord: lo ha anticipato Meteotrentino. Nella giornata di martedì 31 marzo, è previsto un ulteriore rafforzamento della raffiche, con venti forti o molto forti, a carattere di foehn nelle valli, e che localmente potranno superare gli 80-90 chilometri orari. Dalla serata di martedì e fino alla mattinata di sabato, i venti sono previsti persistenti, ma con intensità inferiore rispetto a quella attesa nella giornata di martedì.

Arpav Dolomiti conferma: dopo alcuni fenomeni di instabilità tra Prealpi e pianura nel pomeriggio/sera di lunedì 30, intensificazione dei venti dai quadranti settentrionali fino a risultare a tratti forti sulle zone montane, specie in quota ma anche in qualche valle e in alcune zone della pedemontana, fino a tutta la giornata di martedì 31.

Le previsioni Arpav Dolomiti

martedì 31. Cielo poco nuvoloso o a tratti parzialmente nuvoloso per nubi medio-alte.

Precipitazioni. Generalmente assenti; al più qualche fiocco a tratti sulle cime delle Dolomiti nord. (10%)

Temperature. In marcato calo in quota con valori ben al di sotto delle media, nelle valli andamento irregolare per la presenza di foehn. Su Prealpi – a 1500 m: min -3 max 1, a 2000 m: min -6 max -4 Dolomiti – a 2000 m: min -8 max -6, a 3000 m: min -15 max -13

Venti. Nelle valli moderati con forti raffiche di Foehn; in quota forti settentrionali, a 25-50 km/h a 2000 m e a 60-80 km/h a 3000 m con raffiche fino attorno a 100 km/h

mercoledì 1. Tempo variabile con un cielo irregolarmente nuvoloso a tratti nuvoloso durante le ore centrali e delle parziali schiarite specie al primo mattino e verso sera.

Precipitazioni. Assenti (0%)

Temperature. Temperature minime senza notevoli variazioni o in calo nelle valli; massime in aumento a tutte le quote. Su Prealpi – a 1500 m: min -3 max 4, a 2000 m: min -5 max 0 Dolomiti – a 2000 m: min -7 max -1, a 3000 m: min -12 max -7

Venti. Venti in quota da forti a tesi nord-orientali con possibili ulteriori raffiche di Foehn nelle valli, a 20-40 km/h a 2000 m e a 40-60 km/h a 3000 m

giovedì 2. Cielo da poco a parzialmente nuvoloso per transito di nubi medio-alte. Temperature in generale aumento. Venti in alta montagna moderati/tesi da nordest, brezze nelle valli con qualche rinforzo di foehn sulle vallate più settentrionali.