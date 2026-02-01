Valanghe in quota tra Veneto e Friuli, rischio marcato e da martedì torna la neve

La tragedia, sul monte Tiarfin, al confine con il Veneto. A Sella Nevea, cinque persone coinvolte, con un ferito

NordEst (Adnkronos) – Un morto e un ferito: è il bilancio di due distinte slavine cadute nel pomeriggio sulle montagne del Friuli. È stato trovata senza vita dopo quattro ore di ricerche la persona travolta dalla neve sulle Dolomiti Friulane, al confine con il Veneto nelle vicinanze di Casera Razzo, sul Monte Tiarfin. Il decesso, per i traumi riportati, e non per l’assideramento, riportano fonti sanitarie. L’allarme era stato dato da un compagno di escursione, rimasto illeso, e poi restato sul posto per dare indicazione ai soccorritori. Sono intervenute le squadre del Soccorso Alpino, in modo tempestivo anche grazie al fatto che in zona era in corso un’esercitazione.

Sul posto è arrivata in elicottero la squadra dei Vigili del Fuoco di Tolmezzo; lo stesso elicottero ha poi portato in quota i tecnici del soccorso alpino specializzati per la ricerca in valanga, con le unità cinofile. Coinvolte anche squadre dai comandi dei Vigili del Fuoco del Veneto. Il campo base era stato fissato a Casera Razzo, dove è stato piazzato il mezzo mobile dell’Unità di Comando Locale, e da dove i soccorritori raggiungevano l’area della slavina con le motoslitte. La zona è stata bonificata due volte, ma nessuna traccia dell’uomo. Il disperso aveva con sé l’Arva, il dispositivo che facilita il ritrovamento di persone sotto le valanghe, ma a lungo nessun segnale è stato ricevuto dal dispositivo. Impegnate nelle ricerche una una trentina di persone tra Soccorso alpino, Vigili del Fuoco e Guardia di Finanza.

Altra Slavina a Sella Nevea, un ferito: è accaduto sotto il canalone dell’ Ursic; cinque in tutto gli scialpinisti coinvolti. Sono stati travolti mentre salivano verso il monte Forato. A prestare i primi soccorsi, un agente della Polizia di Stato in servizio di controllo alle piste, salito con le pelli dal rifugio Gilberti. Un infermiere e un tecnico del soccorso alpino sono stati verricellati sul posto grazie all’elicottero. L’infortunato,è rimasto cosciente, ed è stato estratto da sotto la neve dai compagni di escursione, prima di essere elitrasportato in ospedale in codice giallo.

Dolomiti, torna la neve da martedì

Arpav Dolomiti meteo conferma per lunedì 2 febbraio, al mattino in genere sereno o poco nuvoloso per possibili modeste velature, per qualche addensamento sui pendii dei rilievi e per qualche nube bassa in alcune valli prealpine associata a delle foschie nelle ore fredde; dalle ore centrali nubi in graduale aumento a partire dalle Prealpi veronesi e vicentine per l’arrivo di nubi alte e medio-alte con cielo tendente a divenire molto nuvoloso tra la sera e la notte.

Precipitazioni. Assenti per gran parte della giornata (0%); tuttavia, a tarda sera o alla fine giornata non sarà del tutto escluso qualche fiocco fino ai fondovalle con accumuli scarsi o ancora nulli (10-20%), specie sulle Prealpi veronesi e vicentine (30/40%).

Temperature. In generale contenuta diminuzione a tutte le quote, salvo dei locali lievi aumenti delle minime nelle conche prealpine con valori generalmente prossimi alla norma; clima invernale. Su Prealpi a 1500 m min -5°C max -2°C, a 2000 m min -8°C max -4°C. Su Dolomiti a 2000 m min -8°C max -3°C, a 3000 m min -11°C max -7°C.

Venti. Nelle valli in prevalenza deboli con direzione variabile; in quota in genere deboli settentrionali tra la notte e il mattino, poi moderati da ovest, sud ovest dalla mattinata, in ulteriore rinforzo nella notte, a 10-25 km/h a 2000 m e a 10-35 km/h a 3000 m.

martedì 3. Cielo molto nuvoloso o coperto con tempo a tratti leggermente e moderatamente perturbato.

Precipitazioni. Alta probabilità di precipitazioni (%75/90%) da sparse a diffuse; al mattino in genere deboli sulle Dolomiti, da deboli a moderate sulle Prealpi con quota neve fino a fondovalle; nel pomeriggio perlopiù moderate ovunque e in attenuazione verso sera ad iniziare dalle Prealpi veronesi con quota neve in contenuto aumento sulle Prealpi, specie quelle rivolte verso la pianura fino a circa 800-1100. I quantitativi previsti nelle 24 ore oscilleranno tra i 5 e i 15 cm oltre i 600/800 m sulle Dolomiti e i 10 e i 30 cm sulle Prealpi oltre i 1000/1200 m con gli apporti più alti in alta montagna.

Temperature. Minime in aumento anche sensibile nelle valli e massime in calo nelle valli, stazionarie o in lieve aumento in alta montagna. Su Prealpi a 1500 m min -3°C max -1°C, a 2000 m min -5°C max -3°C. Su Dolomiti a 2000 m min -6°C max -3°C, a 3000 m min -9°C max -6°C.

Venti. Generalmente deboli nelle valli con direzione variabile, in quota da forti a tesi da sud ovest, a 15-35 km/h a 2000 m e a 25-55 km/h a 3000 m.

mercoledì 4. Cielo in prevalenza molto nuvoloso o coperto con possibili precipitazioni perlopiù sparse; non si esclude, tuttavia, qualche temporanea e parziale schiarita nel corso della giornata. Limite delle nevicate in aumento rispetto a martedì, intorno ai 1100-1400 m sulle Prealpi e ai 1000-1300 m sulle Dolomiti. Temperature in contenuto aumento. Venti in quota tesi a tratti forti da sud-est.

giovedì 5. Giornata piuttosto umida e nuvolosa anche se non mancherà qualche parziale e breve schiarita specie sulle Dolomiti nelle ore centrali; tuttavia non si escludono dei fenomeni sparsi e intermittenti nell’arco della giornata, nevosi oltre i 1000-1300 m. Venti in alta montagna in genere moderati ma a tratti anche tesi dai quadranti meridionali. Temperature senza variazioni di rilievo, salvo un lieve calo dei valori minimi.