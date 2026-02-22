Dolomiti, altra emergenza valanga domenica pomeriggio al Rifugio Vajolet

Dopo i soccorsi di domenica mattina al passo San Pellegrino, altro distacco verso le 15 al Vajolet in val di Fassa

In aggiornamento

NordEst – Nonostante l’allerta degli esperti di questi giorni, continuano i soccorsi in quota. Domenica pomeriggio verso le 15, soccorsi nuovamente mobilitati per un’altra valanga che avrebbe travolto una persona nella zona del rifugio Vajolet in val di Fassa, nel Trentino orientale.

