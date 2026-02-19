In quasi tutto il NordEst vige il grado 4 di 5 (forte) o marcato 3

Con neve fresca e vento, la situazione valanghiva è in alcuni punti ancora pericolosa

NordEst – Con le nevicate e il vento a tratti tempestoso proveniente da nord ovest, negli ultimi giorni si sono formati nuovi accumuli di neve ventata. Ciò soprattutto nelle regioni esposte al favonio al di sopra del limite del bosco e nelle zone in prossimità delle creste, nelle conche e nei canaloni. Gli accumuli di neve ventata instabili possono facilmente subire un distacco già in seguito al passaggio di un singolo appassionato di sport invernali. Lungo il confine con la Francia, i punti pericolosi sono più diffusi e il pericolo di grado 4 “forte”. Con il rialzo termico, sui pendii carichi di neve ventata e dai bacini di alimentazione non ancora scaricati sono possibili isolate valanghe nubiformi di grandi dimensioni e, a livello isolato, di dimensioni molto grandi.

Secondo il bollettino transfrontaliero dell’Euregio, in quasi tutto il territorio del Trentino Alto Adige vige attualmente il grado 4 di 5 (forte). Una corrente da sud porterà in queste ore ulteriori 15-30 centimetri di neve fresca. Il vento in quota provocherà un intenso trasporto della neve farinosa, creando, oltre il limite del bosco, nuovi accumuli da vento in tutte le esposizioni, particolarmente instabili e inclini al distacco. La neve fresca e i lastroni da vento poggiano su uno strato di neve vecchia debole, specialmente sui versanti occidentali, settentrionali e orientali.

Sono previsti distacchi spontanei e, in alcuni casi, valanghe di grandi dimensioni. Le condizioni per lo scialpinismo risultano estremamente pericolose: è necessaria la massima prudenza e si raccomanda caldamente di evitare i pendii ripidi con pendenza superiore ai 30 gradi. Nelle condizioni attuali, le valanghe possono essere provocate anche a distanza. Nel complesso, la situazione valanghiva rimane estremamente tesa e richiede grande cautela nei terreni non battuti.