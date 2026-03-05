A Passo Rolle il giuramento degli allievi finanzieri della Scuola Alpina di Predazzo

Si è svolta mercoledì mattina a Passo Rolle, la cerimonia di giuramento di fedeltà alla Repubblica dei trenta allievi finanzieri della prima aliquota del 24° corso “Medaglia di Bronzo al Valore della Guardia di Finanza Fin. Roberto Spirito”

Passo Rolle (Trento) – Per la prima volta il giuramento è stato celebrato proprio a Passo Rolle, a Primiero, nell’inimitabile scenario delle Dolomiti e non lontano dalla sede della Scuola Alpina di Predazzo, punto di riferimento per la formazione in ambiente alpino. La cerimonia, davanti allo spettacolo di un Cimon della Pala innevato, ha sancito l’ingresso ufficiale della prima aliquota del 24° corso “Medaglia di Bronzo al Valore della Guardia di Finanza Fin. Roberto Spirito” nel Corpo della Guardia di Finanza. Una data tutt’altro che ordinaria.

La Scuola Alpina – la più antica scuola militare alpina del mondo, orgoglio italiano e istituzione di riferimento per l’addestramento d’alta quota – chiude appena il capitolo olimpico, con un impegno straordinario profuso durante i Giochi invernali di Milano-Cortina 2026, e si prepara già ad affrontare con lo stesso spirito le imminenti Paralimpiadi. Per i nuovi finanzieri, il giuramento arriva dunque in un momento di orgoglio istituzionale molto vivo.

Il video del Giuramento