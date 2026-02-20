Una massa di neve e lo spettacolo in una giornata di sole e vento, fortunatamente senza conseguenze

Come avviene spesso dopo le nevicate, per lo scarico della neve accumulata sui versanti: massima allerta valanghe da parte degli esperti in questi giorni

In aggiornamento

San Martino di Castrozza (Trento) – Il distacco è avvenuto nella giornata di venerdì 20 febbraio 2026 sulle Pale di San Martino, nella zona sotto l’arrivo della funivia Rosetta, senza interessare persone, impianti o zone sci, come hanno confermato le verifice tecniche partite immediatamente da parte degli impiantisti, sul posto.

Si tratta di uno scarico in un canalone in quota, avvenuto dopo le nevicate di questi giorni, con il successivo vento forte e il rialzo delle temperature di queste ultime ore. Uno spettacolo unico, tra le Dolomiti ma che ci invita a non sottovalutare l’allerta in montagna. Gli esperti invitano infatti a prestare la massima attenzione in per possibili valanghe. Il rischio è molto elevato su tutte le Dolomiti, ma non solo.

In breve

La neve caduta giovedì, ha provocato disagi alla viabilità in diverse zone del Trentino e nel Bellunese. La statale 641 del Passo Fedaia è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni nel comune di Canazei, dopo la caduta di una valanga. Chiusa anche la provinciale 79 del Passo Brocon, tra la località Marande e la località Piancavalli, per pericolo valanghe. Nel Bellunese, concluse operazioni di distacco artificiale delle valanghe in breve tempo. I passi sono rimasti chiusi per poco e subito riaperti al traffico: percorribili Falzarego, Val Parola e Giau, conferma Veneto Strade.