Solo cinque i giorni con temperature minime sotto lo zero, secondo valore più basso di sempre

Dicembre 2025 è stato un mese secco ed eccezionalmente mite in Trentino

Trento – Il report mensile di MeteoTrentino evidenzia, a Trento Laste, una temperatura media di 5,0 °C, la seconda più alta mai registrata nella serie storica, superata solo dal dicembre 2014 (5,2 °C). Le temperature minime e massime giornaliere si sono mantenute quasi sempre superiori ai valori medi di riferimento. I “giorni di gelo”, in cui la temperatura minima è scesa sotto lo zero, sono stati soltanto cinque, secondo valore più basso mai registrato.

La temperatura massima del mese ha raggiunto i 12,0 °C l’8 dicembre, mentre la minima assoluta è stata di -3,0 °C il 31 dicembre, valori entrambi nettamente più elevati rispetto alle medie storiche.

Dal punto di vista delle precipitazioni, a Trento Laste il totale mensile è stato di 14,2 mm, molto inferiore alla media di 62,2 mm. Il giorno più piovoso è stato il 24 dicembre. Nevicate generalmente scarse dunque la Vigilia di Natale, con quota neve a tratti scesa fino a circa 700 metri, spesso mista a pioggia; oltre i 1.200 metri si sono comunque registrati accumuli compresi tra 10 e 30 centimetri. Il report completo di MeteoTrentino è disponibile in allegato: Analisi meteorologica dicembre 2025