Limitazioni al Brennero, il 21 aprile udienza sul ricorso dell’Italia

Ministro Salvini: “E’ ora di ripristinare i diritti degli autotrasportatori”

NordEst – Il Ministero dei trasporti ha reso noto che è stata fissata per il 21 aprile davanti alla Corte di giustizia europea di Lussemburgo l’udienza dibattimentale sul ricorso avviato dall’Italia contro i divieti imposti dall’Austria lungo il corridoio del Brennero. “L’udienza offrirà l’occasione per ribadire i motivi del ricorso italiano”, si legge in una nota del Mit. Si tratta dell’ultimo passaggio procedurale prima della sentenza attesa per l’estate. Per il ministro Matteo Salvini, promotore dell’iniziativa, “è ora che venga ripristinato il diritto di tutti gli autotrasportatori europei alla piena libertà di circolazione sancita nei Trattati Ue”.

In breve

Autostrada del Brennero: di fronte al rischio di una gara senza diritto di prelazione, il Pd Trentino invita il ministero dei Trasporti a revocare il bando per il rinnovo della concessione. Il capogruppo in consiglio provinciale Alessio Manica ricorda: forse sarebbe saggio che i presidenti chiedessero al Governo un momento di stop, per rivalutare la possibilità di un percorso in house che era quello che peraltro era stato avviato a suo tempo dal centrosinistra. Una società interamente pubblica per gestire l’autostrada, una soluzione già percorsa con la Venezia-Trieste. Il Pd lancia l’appello a Fugatti e Kompatscher perché il possibile arrivo dei privati, preoccupa.