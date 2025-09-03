Il Comitato di Trento della Croce rossa, Gruppo di Canal San Bovo, apre le porte ai cittadini per conoscere da vicino le attività locali

Canal San Bovo (Trento) – Giovedì 18 settembre, alle ore 20:30, la sede della Croce Rossa in Via Roma 45 a Canal San Bovo ospiterà un incontro informativo rivolto a tutti coloro che desiderano scoprire come diventare parte attiva della solidarietà nel territorio: un’opportunità concreta per fare la differenza nella propria comunità e crescere insieme.

La Croce Rossa Italiana di Canal San Bovo invita tutti gli interessati a partecipare ad una serata dedicata alla scoperta del mondo del volontariato locale. L’evento, in programma il 18 settembre a partire dalle 20:30 presso la sede del Vanoi, sarà l’occasione perfetta per entrare in contatto con i volontari, conoscere i progetti attivi e scoprire come offrire il proprio aiuto concreto. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 3703156207 o scrivere a canalsanbovo@critn.it. Per nuovi aggiornamenti, è possibile seguire anche i canali social ufficiali del gruppo: Amici della Croce Rossa di Canal San Bovo.