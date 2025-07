LE VOSTRE SEGNALAZIONI/Fusione mancata delle Coop di Primiero, Vanoi, occasione persa?

L’ultima assemblea coop di Primiero

Primiero/Vanoi (Trento) – “Ho partecipato all’Assemblea di Primiero, e ho avuto modo di commentare che non sentivo uno spirito di cooperazione. Leggo che i tre Presidenti, dispiaciuti per l’insuccesso, hanno dichiarato “non c’è consapevolezza” tra i soci delle difficoltà che vivono le tre aziende.

No sono convinto, anche perché, tolto un breve e recente periodo di “campagna elettorale”, le difficoltà sono emerse soltanto in seno ai tre Consigli di Amministrazione e non si è mai pensato di fare informazione e proselitismo cooperativo tra i soci. Si è parlato dell’aiuto concreto dato ad alcune località ove sono stati aperti magazzini, che altre gestioni avevano deciso di chiudere lasciando in difficoltà gli abitanti e i Politici trentini hanno giustamente applaudito alle iniziative, ma i Soci del Primiero e Vanoi non sono stati coinvolti in queste iniziative lodevoli, che rientrano nello spirito e nei doveri della cooperazione.

E un segnale preciso viene dato dalle sempre modeste presenze in Assemblea, in questo caso apparentemente più numerose per una massiccia presenza dei contrari all’operazione, in gran parte lavoratori dipendenti, preoccupati per un futuro non ben programmato (troppa fretta) e insufficientemente chiarito. E, francamente, questa posizione dei lavoratori nei riguardi delle proprie aziende non mi é sembrato un segnale positivo di come é stata gestita questa fusione. Credo che, nelle politiche delle nostre Famiglie Cooperative manchi ogni iniziativa di coinvolgimento sociale della base. I Consigli di Amministrazione gestiscono le Famiglie Cooperative come normali aziende “di profitto”, e i risultati finanziari danno loro merito di aver sanato difficoltà di gestioni precedenti, anche se gran parte dei maggiori costi si sono riversati (con progressivi aumenti nei listini) sui Soci e sui Clienti.

Ora, dopo l’insuccesso, dovuto anche ad una accelerazione dei tempi di fusione che non ne ha permesso una corretta preparazione e programmazione, si accusano i Soci di mancanza di consapevolezza; e da chi o da che cosa avrebbero dovuto acquisirla, se l’argomento è stato riservato e concentrato nei Consigli di Amministrazione? E, anche per la fretta di aggiungere un risultato su qualche curriculum, non è stato nemmeno avviato un programma di informazione e di sensibilizzazione, ma si è continuato ad operare come un qualunque Gruppo della Grande Distribuzione, distribuendo i consueti volantini pubblicitari periodici per incrementare le vendite.

Occorre avviare una diffusa informazione socio culturale sulle iniziative di cooperazione della Federazione Trentina e, anche, nazionale, che riaccendano uno spirito di collaborazione e di attenzione agli altri, al nostro prossimo: Io credo che la fusione delle tre Famiglie Cooperative avverrà, perché é nella natura delle cose e i vantaggi economici e organizzativi sono superiori agli eventuali lati negativi, ma deve tornare lo spirito della cooperazione, deve avviarsi e coagulare una iniziativa di partecipazione e di consapevolezza della base a tale spirito associativo e, con una nuova consapevolezza dei problemi, ma anche dei vantaggi che potranno derivarne, la fusione avverrà quasi naturalmente”.

Roberto Galbiati