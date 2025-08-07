Discarica Vanoi, l’Osservatorio rassicura: nessun materiale pericoloso da Trento, ma la viabilità è al limite in paese
Prima un Consiglio comunale informale e poi finalmente la tanto attesa serata informativa molto partecipata mercoledì sera al teatro di Canal San Bovo. Restano però sul campo i molti dubbi e gli esposti dei Comitati trentini, oltre alla situazione al limite della viabilità locale. Gli esperti a Canal San Bovo hanno confermato: “I materiali portati in discarica non sono contaminati”. Presenti anche i no Tav trentini
Canal San Bovo (Trento) – Dopo l’incontro ‘maratona’ dei mesi scorsi sulla diga del Vanoi, Canal San Bovo si ritrova ancora una volta ad affrontare un nuovo tema spinoso: che cosa contiene il materiale conferito nella discarica di Ponte Ronco (vicino al torrente Vanoi), proveniente dal Bypass di Trento nord? Ogni giorno, decine di camion partono da Trento e arrivano nel piccolo comune di Canal San Bovo, oltre 200 chilometri andata – ritorno, e solo questo potrebbe bastare, per conferire materiali di scavo dal cantiere del Bypass di Trento. Camion che non si fermano nemmeno in piena stagione, perchè la scadenza del sito è sempre più vicina.
Teatro gremito a Canal San Bovo
Dopo molte sollecitazioni locali e provinciali – come era stato anche per la Diga – finalmente anche il Comune ha deciso di organizzare un incontro informativo sulla delicata questione che nei mesi scorsi è approdata più volte in Consiglio provinciale. Meglio tardi che mai, si potrebbe dire. Ora, il tema arriva anche sulle tv regionali, dopo un lungo silenzio sulla questione. A Canal San Bovo, in un teatro pieno di gente, hanno cercato di fare chiarezza gli esperti dell’Agenzia per l’ambiente provinciale, l’Appa e quelli dell’Osservatorio del bypass.
Prima c’è stata anche una seduta informale del Consiglio comunale. Massimo Negriolli è il presidente del comitato tecnico-scientifico dell’osservatorio. A lui il compito di spiegare che cosa ci sia veramente nei grandi cassoni dei camion che ogni giorno invadono lo Schenèr (la strada che unisce Feltrino e Primiero/Vanoi). Nel concreto si parla dei materiali (opere di parte A, quella parte dello Scalo Filzi, la parte superficiale) che è stata interessata dalla bonifica bellica. Questo è materiale che dalle analisi non è risultato contaminato. Lo aveva ribadito nei mesi scorsi anche l’assessora provinciale Giulia Zanotelli, nonostante i distinguo dei Comitati che si battono ancora contro la discarica di Ponte Ronco.
La presentazione dell’Osservatorio
Di seguito, vi proponiamo anche la presentazione delle attività dell’Osservatorio Ambientale e per la sicurezza sul lavoro. Le slide tecniche presentate nel Vanoi, saranno pubblicate sul sito dell’Osservatorio nella sezione in evidenza.