Discarica Vanoi, l’Osservatorio rassicura: nessun materiale pericoloso da Trento, ma la viabilità è al limite in paese

Prima un Consiglio comunale informale e poi finalmente la tanto attesa serata informativa molto partecipata mercoledì sera al teatro di Canal San Bovo. Restano però sul campo i molti dubbi e gli esposti dei Comitati trentini, oltre alla situazione al limite della viabilità locale. Gli esperti a Canal San Bovo hanno confermato: “I materiali portati in discarica non sono contaminati”. Presenti anche i no Tav trentini

Gli esperti sul palco di Canal San Bovo con il sindaco e la sala gremita, in basso il sito di Trento nord e la discarica (privata) vicino al torrente Vanoi (Fotoservizio Augusto Mazzurana)

Canal San Bovo (Trento) – Dopo l’incontro ‘maratona’ dei mesi scorsi sulla diga del Vanoi, Canal San Bovo si ritrova ancora una volta ad affrontare un nuovo tema spinoso: che cosa contiene il materiale conferito nella discarica di Ponte Ronco (vicino al torrente Vanoi), proveniente dal Bypass di Trento nord? Ogni giorno, decine di camion partono da Trento e arrivano nel piccolo comune di Canal San Bovo, oltre 200 chilometri andata – ritorno, e solo questo potrebbe bastare, per conferire materiali di scavo dal cantiere del Bypass di Trento. Camion che non si fermano nemmeno in piena stagione, perchè la scadenza del sito è sempre più vicina.

Teatro gremito a Canal San Bovo

Dopo molte sollecitazioni locali e provinciali – come era stato anche per la Diga – finalmente anche il Comune ha deciso di organizzare un incontro informativo sulla delicata questione che nei mesi scorsi è approdata più volte in Consiglio provinciale. Meglio tardi che mai, si potrebbe dire. Ora, il tema arriva anche sulle tv regionali, dopo un lungo silenzio sulla questione. A Canal San Bovo, in un teatro pieno di gente, hanno cercato di fare chiarezza gli esperti dell’Agenzia per l’ambiente provinciale, l’Appa e quelli dell’Osservatorio del bypass.

Prima c’è stata anche una seduta informale del Consiglio comunale. Massimo Negriolli è il presidente del comitato tecnico-scientifico dell’osservatorio. A lui il compito di spiegare che cosa ci sia veramente nei grandi cassoni dei camion che ogni giorno invadono lo Schenèr (la strada che unisce Feltrino e Primiero/Vanoi). Nel concreto si parla dei materiali (opere di parte A, quella parte dello Scalo Filzi, la parte superficiale) che è stata interessata dalla bonifica bellica. Questo è materiale che dalle analisi non è risultato contaminato. Lo aveva ribadito nei mesi scorsi anche l’assessora provinciale Giulia Zanotelli, nonostante i distinguo dei Comitati che si battono ancora contro la discarica di Ponte Ronco.

La discarica di Ponte Ronco nel Vanoi, in Trentino

La presentazione dell’Osservatorio

Di seguito, vi proponiamo anche la presentazione delle attività dell’Osservatorio Ambientale e per la sicurezza sul lavoro. Le slide tecniche presentate nel Vanoi, saranno pubblicate sul sito dell’Osservatorio nella sezione in evidenza.

