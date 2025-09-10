Discarica Ponte Ronco in Consiglio provinciale: mozione sospesa

Sanità, sicurezza stradale e ambiente al centro dei lavori di mercoledì pomeriggio

Trento – La discussa discarica di Ponte Ronco a Canal San Bovo è tornata nuovamente al centro dell’attenzione in Consiglio provinciale a Trento. È stata però sospesa, per consentire ulteriori approfondimenti, la discussione sulla mozione della consigliera Antonella Brunet (Lista Spinelli). Il documento, con parere favorevole della Giunta, chiede la prosecuzione delle misure straordinarie di controllo sul bypass ferroviario di Trento e sul materiale trasportato nella discarica. Nello specifico, si impegna la Giunta a proseguire con le misure straordinarie di controllo sul bypass ferroviario di Trento e sul materiale portato nella discarica di Ponte Ronco a Canal San Bovo; a intervenire per ridurre l’impatto del traffico pesante; e ad avviare un confronto in vista della scadenza della concessione nel 2028.

Tuttavia, la mozione ha suscitato alcune perplessità in Aula. I consiglieri Degasperi, Coppola, Manica e Demagri hanno sollecitato la consigliera Brunet a richiedere ulteriori chiarimenti all’assessore competente, oggi assente. Considerati i dubbi emersi anche in merito allo Scalo Filzi, Brunet ha proposto la sospensione della discussione, che riprenderà nella mattinata di giovedì.

Il dibattito in aula

Secondo quanto riporta l’ufficio stampa del Consiglio provinciale, nella sintesi dei lavori, il consigliere Filippo Degasperi ha definito la mozione “una foglia di fico”. “C’è un’aggressione all’ambiente e alla salute del Primiero. Le autorizzazioni ai privati qualcuno le ha date, e c’è una discarica sul greto di un fiume. I materiali che vengono portati sono contaminati, non si tratta di roccia e terre da scavo”. Degasperi ha poi aggiunto: “Siamo in presenza di autorizzazioni folli. Non stiamo bonificando lo Scalo Filzi: si stanno spostando i materiali inquinati a Canal San Bovo. Fermiamo questa emergenza ambientale e questa aggressione al territorio”.

Anche la consigliera Lucia Coppola ha evidenziato il problema ambientale del Vanoi, secondo lei troppo sottovalutato: “Dopo la diga, ora la discarica – ha detto Coppola –. Ogni giorno numerosi camion scaricano materiale proveniente dall’ex Scalo Filzi, dove la magistratura ha sequestrato metà cantiere, e lo portano alla discarica di Canal San Bovo. È vergognoso. Quali garanzie ci sono per le popolazioni che vivono lì? Va bloccato l’utilizzo della discarica”.

Alessio Manica si è soffermato sul tema del materiale di scarto, sottolineando che deve essere ricollocato, come già discusso per la Valdastico: “Siamo di fronte a opere che hanno impatti molto importanti sul territorio. Le grandi opere non vanno valutate solo in base alle ricadute nelle zone di scavo. Siamo tutti d’accordo sui primi due punti della mozione; ma per quanto riguarda le concessioni, da qui a tre anni, non sono competenza di quest’Aula. E, data la delicatezza del tema, non possiamo discuterne in assenza dell’assessore competente. Servono elementi di rassicurazione e parole chiare da parte della Giunta”.

Anche la consigliera Paola Demagri ha espresso perplessità: “Leggendo la mozione mi sono chiesta quale fosse l’obiettivo della consigliera Brunet – ha detto Demagri –. Chiede un approfondimento?”. Antonella Brunet è quindi intervenuta sull’ordine dei lavori, chiedendo la sospensione: “Considerati i chiarimenti chiesti sullo Scalo Filzi”.​

