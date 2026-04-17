Nuova interrogazione in Provincia in attesa dei dati ufficiali di Appa e Comune

La consigliera provinciale di Casa Autonomia chiede chiarezza sulla situazione del Vanoi

La protesta dei mesi scorsi nel Vanoi

Trento – Il Consiglio provinciale di Trento continua a seguire con attenzione la discarica del Vanoi. In attesa di dati ufficiali da Appa e dal Comune di Canal San Bovo, nei giorni scorsi è stata segnalata dai residenti la presenza in zona di “pulviscolo”. Sul caso è intervenuta la consigliera provinciale Paola Demagri di Casa Autonomia, che chiede chiarezza e dati ufficiali. “Negli ultimi giorni – si legge nel documento presentato – nell’area della discarica del Vanoi, alcuni cittadini hanno segnalato la presenza di un pulviscolo anomalo percepito camminando nei pressi dell’impianto; un fenomeno che, in un territorio già provato da anni di pressioni ambientali e infrastrutturali, ha destato immediata preoccupazione. Per comprendere la natura del fenomeno, molti residenti si sono affidati alle applicazioni più diffuse che stimano la qualità dell’aria, rilevando valori solitamente compresi tra 40 e 45 ma registrando un picco improvviso nella mattina del 14 aprile, con valori pari a 64–65, circostanza che ha generato allarme e ha spinto i cittadini a informare tempestivamente il Comune, il quale ha comunicato di aver interessato APPA.

Tali applicazioni non forniscono dati certificati, poiché integrano informazioni provenienti dalla rete europea delle centraline ufficiali con algoritmi non trasparenti, modelli previsionali non verificabili e, in alcuni casi, sensori privati a basso costo privi di taratura metrologica; inoltre le centraline ufficiali hanno funzioni diverse (urbane, stradali, industriali), con il rischio che software non adeguatamente progettati producano stime fuorvianti (…)” Di fronte ad un episodio che ha generato “inquietudine – sottolinea la consigliera Demagri – la richiesta dei cittadini è semplice e legittima. Per questo ottenere dati ufficiali, verificati e trasparenti serve non per alimentare

paure ma per chiarire la situazione e garantire la tutela della salute pubblica. Si interroga la Giunta provinciale per sapere:

se APPA sia stata formalmente attivata dal Comune di Canal San Bovo e quali verifiche siano state avviate in seguito alle segnalazioni dei cittadini relative alla presenza di pulviscolo nell’area della discarica;

se la Provincia disponga di dati ufficiali relativi alla qualità dell’aria nell’area della discarica del Vanoi nei giorni 13 e 14 aprile e se tali dati confermino o smentiscano l’aumento rilevato dalle applicazioni utilizzate dai cittadini;

quali centraline ufficiali siano operative nell’area del Vanoi, con quali finalità e con quale frequenza vengano effettuate le verifiche metrologiche:

se la Giunta ritenga opportuno attivare un monitoraggio straordinario della qualità dell’aria nell’area della discarica, considerata la presenza di traffico pesante, polveri e infrastrutture critiche;

se la Provincia intenda fornire ai cittadini informazioni chiare e tempestive, basate su rilevazioni certificate, al fine di evitare allarmismi ma anche di garantire piena tutela della salute pubblica;

se siano previste misure aggiuntive di mitigazione per ridurre l’impatto della discarica e del traffico di mezzi pesanti sulla qualità dell’aria e sulla sicurezza dei residenti”.

In breve



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