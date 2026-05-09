Discarica del Vanoi e pesanti disagi viabilità, proposta di mozione in Provincia

Discarica di Ponte di Ronco: depositata mozione in Consiglio provinciale per rafforzare i monitoraggi ambientali e gestione del traffico pesante

L’area della discarica del Vanoi

Trento – Dopo le firme raccolte, le proteste dei residenti e le molte espressioni di contrarietà alla discarica privata di Ponte Ronco, in un luogo particolarmente sensibile, accanto l torrente Vanoi, arriva un nuovo intervento in aula, a cura della consigliera provinciale Antonella Brunet (LIsta Figatti). Si impegna in particolare la Provincia ad installare una stazione mobile per il monitoraggio della qualità dell’aria, che verrebbe posizionata per sei mesi presso la discarica di Canal San Bovo e per i successivi sei mesi in centro a Canal San Bovo, così da garantire un controllo continuo per fornire dati accessibili.

Lo scorso 7 maggio la consigliera provinciale di Primiero, ha presentato la mozione dal titolo: “Monitoraggio della qualità dell’aria e miglioramento della viabilità presso la discarica di Ponte di Ronco nel comune di Canal San Bovo”. L’iniziativa si propone anche di affrontare finalmente (dopo centinaia di firme raccolte) le pesanti criticità legate alla viabilità locale a prevedere un piano immediato per migliorare la gestione del traffico pesante relativo all’attività del sito, in attesa di soluzioni definitive che consentano di deviare i flussi veicolari fuori dal centro abitato. Questo il testo della mozione

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