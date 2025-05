Comunali 2025, i risultati finali

Tutti i risultati aggiornati Comune per Comune in Trentino Alto Adige

Primiero/Vanoi/MIs (Trento) – Dopo il voto, è tempo di risultati. Di seguito i dati finali relativi ad affluenza e voti di lista. La notizia principale dopo il voto, arriva però da Imèr, dove Daniele Gubert vince nettamente su Camillo Bettega. Quorum superato anche per le liste “solitarie” di Mezzano, Canal San Bovo e Sagron Mis.

Ore 02.00 Daniele Depaoli riconfermato sindaco di Primiero San Martino di Castrozza, battendo lo sfidante Martino Turra. Tutti i risultati e le preferenze

Alle ore 01.20 Coalizione Daniele Depaoli (1631 voti) contro Martino Turra (939 voti). Dati ufficiosi e parziali.

Alle ore 24, a Primiero San Martino di Castrozza, Daniele Depaoli avanza nettamente su Martino Turra.

Affluenza ore 22 al 72,35% senza Aire per un totale di 3038 elettori alle urne.

Primiero San Martino di Castrozza

Aventi diritto al voto: 6.299 (Sez. 6 su 6) 100,0 % 960 15,24% 2.022 32,10% 3.040

1.509+

1.531 48,26%

Ore 24 risultati finali e preferenze. Marco Depaoli riconfermato sindaco.

Affluenza ore 22 Votanti 119 su 148 aventi diritto senza Aire (fonte Comune)

Sagron Mis

Aventi diritto al voto: 236 (Sez. 1 su 1) 100,0 % 45 19,07% 88 37,29% 119

56+ 63 50,42%

Aventi diritto al voto: 236 di cui A.I.R.E.: 88. Necessari almeno 60 votanti per il raggiungimento del quorum riferito ai votanti. Per la validità delle elezioni è poi necessario che il candidato alla carica di sindaco abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti (art. 287 del CEL e art. 1, comma 3, della LR n. 2 del 2024).

Ore 24.30 risultati finali e preferenze. Ivano Orsingher è il nuovo sindaco.

Affluenza ore 22

Mezzano

Aventi diritto al voto: 1.448 (Sez. 2 su 2) 100,0 % 304 20,99% 620 42,82% 905

444+ 461 62,50%

Affluenza ore 17 oltre il quorum necessario del 40%. Votanti 620. Aventi diritto al voto: 1.448 di cui A.I.R.E.: 142. Necessari almeno 523 votanti per il raggiungimento del quorum riferito ai votanti. Per la validità delle elezioni è poi necessario che il candidato alla carica di sindaco abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti (art. 287 del CEL e art. 1, comma 3, della LR n. 2 del 2024).

Ore 02.00 Daniele Gubert eletto nuovo sindaco con 420 voti, battendo Camillo Bettega (335). Tra i più votati l’ex sindaco del paese Gianni Bellotto (157). Nella squadra di Camillo Bettega, Aurora Dalla Sega raggiunge le 90 preferenze. Tutti i risultati finali e le preferenze.

Alle ore 01.20 confermato il vantaggio di Daniele Gubert su Camillo Bettega con oltre 60 voti di scarto.

Alle ore 24 dai seggi arriva la notizia di un netto vantaggio del canadidato Daniele Gubert su Camillo Bettega.

Alle ore 23.30 è testa a testa fra i due sfidanti Camillo Bettega e Daniele Gubert.

Affluenza ore 22

Imer

Aventi diritto al voto: 1.415 (Sez. 1 su 1) 100,0 % 225 15,90% 531 37,53% 771

394+ 377 54,49%

Ore 24.30 risultati finali e preferenze. Bortolo Rattin riconfermato come primo cittadino.

Affluenza ore 22 con Aire

Canal San Bovo

Aventi diritto al voto: 2.370 (Sez. 3 su 3) 100,0 % 188 7,93% 413 17,43% 625

289+ 336 26,37%

Affluenza ore 17 votanti 413 su 1216 pari al 34% (Fonte Comune). I dati della Regione comprendono Aire e non rispecchiano il voto ufficiale. Aventi diritto al voto: 2.370 di cui A.I.R.E.: 1.149. Necessari almeno 489 votanti per il raggiungimento del quorum riferito ai votanti. Per la validità delle elezioni è poi necessario che il candidato alla carica di sindaco abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti (art. 287 del CEL e art. 1, comma 3, della LR n. 2 del 2024)