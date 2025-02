Diga del Vanoi, il Consorzio del Brenta nel suo periodico conferma la necessità di “approfondire”

Dopo la nota inviata nei giorni scorsi dalla Comunità di Primiero e dai Comuni, alla sezione regionale di controllo del Veneto della Corte dei Conti, con richiesta di chiarimenti sui finanziamenti all’opera, evidenziando (testo integrale): “l’inutilità “di ogni ulteriore spesa per la progettazione esecutiva”, il Pd Trentino si schiera con il territorio. Sul notiziario del Consorzio invece, si conferma la volontà di proseguire gli studi

Trento – “Il Partito democratico del Trentino sostiene convintamente la richiesta di verifica inoltrata dalla Comunità e dai comuni delle valli del Vanoi e del Primiero alla Corte dei Conti in merito al prosieguo delle fasi progettuali della Diga sul Vanoi Riteniamo questo – hanno evidenziato in una nota in questi giorni – un ulteriore ed utile atto per la battaglia che da più di due anni vede le comunità del Vanoi e del Primiero in prima linea per difendere la sicurezza dei cittadini e la tutela del territorio. In un momento in cui il Consorzio del Brenta e la Regione del Veneto rimangono ancora sordi e ciechi nei confronti delle forti prese di posizione dei territori interessati e delle istituzioni provinciali, questa segnalazione è l’ennesima richiesta di attenzione al fine di mettere un punto definitivo alla questione. Il Partito demcoratico del Trentino – conclude la nota – continuerà a supportare e ad essere vicino ai cittadini e cittadine del Vanoi e del Primiero, nonché alle amministrazioni locali affinché si chiuda una volta per tutte questo terribile capitolo”.

Consorzio: “Doveroso procedere nell’approfondimento degli studi”

“Ogni ulteriore spesa pubblica non è più giustificata”

“In considerazione del fatto che la costruzione della diga è prevista interamente su territorio trentino – hanno ribadito in questi giorni Comunità e Comuni – si intende segnalare l’illegittimità nel proseguire con la progettazione dell’intervento senza un’intesa preventiva con la Provincia Autonoma di Trento sull’utilizzo del bene pubblico “acqua”. Questo comportamento, come sottolineato più volte, oltre a compromettere i rapporti tra le istituzioni pubbliche interessate e coinvolte, manca di rispetto democratico verso i cittadini del nostro territorio. Inutile evidenziare – si legge ancora – che arrivati a questo punto ogni ulteriore spesa pubblica per il progetto non è più giustificata. L’auspicio è che tutti gli attori interessati possano convenire su questo punto. Si richiede quindi – concludono gli Amministratori locali – in particolare alla Corte dei Conti, di verificare per quanto di propria competenza”.