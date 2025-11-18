A Vipiteno, carabinieri arrestano uomo armato di coltello

Vipiteno – Intervento dei Carabinieri nei giorni scorsi in una pizzeria del centro di Vipiteno, dove una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile è accorsa dopo segnalazioni di forti rumori e possibili atti vandalici. All’arrivo, i militari hanno trovato le vetrate laterali infrante e la porta d’ingresso pesantemente danneggiata. All’interno, il locale era completamente a soqquadro: tavoli e sedie rovesciati, vetri in frantumi, arredi distrutti e il pavimento ricoperto da un misto di olio e aceto sparso ovunque, fino alle pareti.

Durante la perlustrazione, i Carabinieri hanno scoperto un uomo nascosto dietro il bancone, armato di un coltello da cucina. Alla vista dei militari ha lasciato cadere l’arma senza opporre resistenza. Bloccato e identificato, è risultato già noto alle forze dell’ordine. Perquisito, aveva con sé due palmari per le comande e un telefono cellulare appartenenti al ristorante. L’uomo è stato accompagnato in caserma per gli accertamenti e dichiarato in arresto.

