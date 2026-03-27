In val di Non, due uomini fermati a bordo di un’auto rubata: dentro refurtiva e oggetti da scasso

Due cittadini stranieri denunciati in stato di libertà

Dennoi (Trento) – Nella notte tra giovedì e venerdì, i Carabinieri della Radiomobile hanno denunciato due cittadini stranieri dopo un controllo a Denno, in Val di Non. Una pattuglia in perlustrazione ha notato un’auto sospetta e l’ha fermata: il veicolo era stato rubato giorni prima a Trento. A bordo c’erano due uomini e, durante la perquisizione, i militari hanno trovato un laptop, uno smartphone e alcuni gioielli in oro — oggetti rubati nella notte tra lunedì e martedì in un’abitazione di Cles. Tutta la refurtiva è già stata restituita ai proprietari.

Nell’auto sono stati sequestrati anche un piede di porco, guanti e passamontagna: strumenti tipici da scasso. Non a caso, i due sono stati riconosciuti come i probabili autori di un tentativo di furto in una casa vicina, avvenuto pochi minuti prima dell’intervento dei carabinieri. Una volta in caserma, uno dei due ha cercato di divincolarsi e aggredire i militari, venendo però immobilizzato. Entrambi sono stati denunciati a piede libero per ricettazione, tentato furto in abitazione e resistenza a pubblico ufficiale.