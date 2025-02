Deceduto turista dopo incidente sugli sci in Alto Adige

L’olandese di 50 anni era finito contro un pilone

Bolzano – E’ deceduto all’ospedale di Bolzano un turista olandese di 50 anni, coinvolto ieri mattina in un incidente sugli sci nell’area sciistica di Watles, in Alta Val Venosta. L’uomo era finito contro il pilone di un impianto di risalita, riportando un grave politrauma. L’elisoccorso Pelikan 3 lo ha portato all’ospedale di Bolzano, dove però è deceduto poche ore dopo.

In breve

Centinaia di persone hanno accolto martedì, l’appello di Arcigay a sfilare contro la transfobia, dopo l’episodio di violenza accaduto nella notte fra il 14 e il 15 febbraio scorso, vittima una poliziotta transgender picchiata da tre ultrà. Accanto alle bandiere di Arcigay quelle di alcuni sindacati e di altre associazioni di sinistra. Per rivendicare il diritto di vivere l’identità di genere, l’orientamento sessuale senza la paura di essere vittime di violenza o discriminazione.

Cinque persone sono rimaste ferite, di cui una in modo grave, in uno scontro fra auto sulla carreggiata sud dell’Autostrada del Brennero, nei pressi di Bolzano Nord. L’incidente è avvenuto mercoledì mattina. Sul posto, oltre a vigili del fuoco e polizia stradale, sono arrivati i mezzi di soccorso che hanno trasportato il ferito più grave all’ospedale di Bolzano e gli altri in quello di Bressanone.

I carabinieri della sezione operativa della compagnia di Bolzano hanno denunciato in stato di libertà due minorenni, di 16 e 17 anni. Sono ritenuti responsabili, in concorso, dei reati di spaccio di sostanze stupefacenti, minaccia, estorsione e rapina.

Il questore di Trento, Fabrizio Mancini, ha disposto la chiusura di un esercizio pubblico di Madonna di Campiglio per 30 giorni. Il locale – informa la Questura – era stato teatro, nei mesi scorsi, di numerosi episodi di violenza.