Gli azzurri della Nazionale di Corsa Orientamento sono rientrati in Italia dai Wolrd Games. La Squadra Nazionale composta da tre atleti – Francesco Mariani, Anna Pradel e Caterina Dallera – insieme al CT Stefano Raus, a Gabriele Viale e alla famiglia di Mattia Debertolis (mamma Erica e il fratello Nicolò) è atterrata a Malpensa al termine di un volo diretto Tianfu–Malpensa della durata di oltre 10 ore e 40 minuti

NordEst – Ad accoglierli, all’aeroporto lombardo Terminal 1, il Presidente della FISO, Alfio Giomi. È stato un momento emozionante, che ha messo ancora una volta in luce la forza e la compostezza di Erica Zagonel, capace di gestire una situazione così difficile con un profondo senso di appartenenza alla comunità dell’orienteering.

In accordo con la famiglia, la FISO tornerà a divulgare i risultati degli eventi internazionali in corso, a partire dal Campionato Mondiale di MTB Orienteering, che ieri – nella prova Sprint – ha visto il 6º posto di Fabiano Bettega. Risultati che, qualora arrivassero, saranno dedicati a Mattia Debertolis. Gli atleti hanno poi fatto ritorno alle proprie case per riabbracciare le famiglie. La salma dell’atleta arriverà in Italia nei prossimi giorni, probabilmente sabato mattina.

In breve

Nella Middle ai Campionati Mondiali di Mtb-O il miglior piazzamento azzurro è di Matteo Traversi Montani che conquista il 7° posto M20, a 5’26” dal vincitore finlandese Eemil Koskinen (51:56). Per Fabiano Bettega invece un 8°, in Elite, in una gara letteralmente dominata dai finlandesi che piazzano 4 uomini nella top 5. Come anticipato Nella prova maschile assoluta, dominio finlandese con Andre Haga vincitore in 1:00:02, davanti ai connazionali Jussi Laurila e Miika Nurmi, entrambi secondi a pari tempo (1:01:00, +0’58”). Quarta posizione ex aequo per Lauri Malsroos (Estonia) e Samuel Pokala (Finlandia) in 1:01:10 (+1’08”). Fabiano Bettega chiude con il tempo di 1:01:29, a 1’27” dal vincitore. Buona gara anche per Luca Dallavalle, 13° in 1:03:13 (+3’11”), mentre Riccardo Rossetto ha terminato in 53ª posizione con 1:20:10 (+20’08”). In campo femminile, successo per la ceca Martina Tichovska in 55:41, con la svedese Gabriella Gustafsson seconda a 57:33 (+1’52”) e la finlandese Ruska Saarela terza in 57:43 (+2’02”). Per l’Italia, Iris Aurora Pecorari ha chiuso 11ª in 1:01:09 (+5’28”), seguita da Chiara Magni, 36ª in 1:18:17 (+22’36”), e Stella Varotti, 42ª in 1:29:27 (+33’46”). Completa la buona prova giovanile il 15° posto di Rado Kalc (+8’22”), mentre nella W20 Sofia Dainese chiude 22ª (+14’56”).