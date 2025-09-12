Il Senato ha approvato la legge dopo un anno e mezzo di iter. I fondi saranno destinati agli enti locali in alta quota

I prossimi mesi saranno importanti per la stesura dei decreti attuativi e per la definizione delle modalità operative. Molte le novità che il disegno di legge prevede per i comuni, a cominciare dalle misure per ridurre i divari economici e sociali e garantire l’accesso ai servizi pubblici

NordEst – Via libera definitivo dal Senato al ddl Montagna, promosso dal ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Roberto Calderoli. La legge riconosce e promuove le zone montane con un obiettivo preciso: contrastare lo spopolamento. Per il triennio 2025-2027 sono stati stanziati 200 milioni di euro, da destinare a interventi mirati sugli enti locali effettivamente collocati in alta quota. Ogni tre anni i risultati saranno verificati e le strategie eventualmente corrette.

Le risorse per la montagna

“Nel 2021 le risorse per la montagna erano pari a circa 6-7 milioni di euro, nel 2022 sono diventate 100 milioni e dal 2023 siamo a più di 200 milioni. I numeri parlano da soli: prima non c’era quasi niente, ora invece le risorse ci sono”. Lo ha rivendicato il ministro per agli affari regionali Roberto Calderoli nella replica al Senato sul ddl Montagna che, dopo l’ok della Camera con modifiche, è stato approvato in via definitiva in terza lettura dall’aula di palazzo Madama. Calderoli ha difeso la scelta di individuare criteri stringenti per la definizione delle zone montane perché, ha spiegato, è giusto che “le risorse destinate alla montagna vadano in montagna. E’ finito il periodo in cui ricevono fondi quei territori che con la montagna non hanno nulla a che fare”.

Le novità

Con la promulgazione, il DDL Montagna diventa dunque legge dello Stato. I prossimi mesi saranno importanti per la stesura dei decreti attuativi e per la definizione delle modalità operative. Molte le novità che il disegno di legge prevede per i comuni sotto i 5 mila abitanti, a cominciare dalle misure per ridurre i divari economici e sociali e garantire l’accesso ai servizi pubblici come istruzione, sanità, uffici postali, banche e farmacie. Introdotte anche misure contro lo spopolamento come gli incentivi ad andare a vivere nei comuni montani previsti per giovani e famiglie. Per le imprese in arrivo incentivi fiscali.

La Legge Montagna ha anche l’obiettivo di combattere l’abbandono dei terreni e degli immobili, incentivando le professioni montane e dando sostegno alla nuova Strategia triennale per la montagna, per promuovere lo sviluppo economico e sociale dei territori. Prevista inoltre la responsabilizzazione di chi si avventura su percorsi escursionistici, sollevando amministratori e proprietari dal rischio di essere denunciati in caso di infortunio, e norme in materia di grandi carnivori, con la definizione annuale di un tasso di prelievi per il mantenimento degli habitat naturali e l’abbattimento su base regionale del lupo.

La legge è stata salutata come una svolta storica da chi, soprattutto nelle regioni alpine e appenniniche, invocava da anni un quadro normativo aggiornato e stabile. Secondo i sostenitori, rappresenta un passo decisivo per sostenere le comunità delle terre alte e invertire le tendenze allo spopolamento, offrendo servizi e opportunità a chi sceglie di rimanere.

Non mancano però le voci critiche. Alcuni osservatori e amministratori locali, pur riconoscendo il valore politico e simbolico della legge, hanno sottolineato che i 200 milioni annui rischiano di non bastare di fronte alle molteplici sfide che le montagne italiane devono affrontare: dal declino demografico al dissesto idrogeologico, fino agli effetti del cambiamento climatico. Proprio l’assenza di misure specifiche sull’adattamento climatico è stata evidenziata come una lacuna del provvedimento.

Altri dubbi riguardano l’attuazione pratica: molto dipenderà dalla capacità degli enti locali di utilizzare i fondi, dal coordinamento tra Stato, Regioni e Comuni e dall’efficacia dei criteri di selezione dei beneficiari. Senza una macchina amministrativa rapida e snella, temono alcuni, il rischio è che gli stanziamenti restino sulla carta o arrivino troppo tardi.