“Dare qualità alla vita”: incontro sulle cure palliative a Primiero, mercoledì 25 marzo

Mercoledì 25 marzo 2026, alle ore 17.30, presso l’Oratorio di Pieve a Primiero, si terrà un incontro pubblico dedicato alle cure palliative nel territorio del Primiero e del Vanoi. Nella stessa giornata alle 15, si terrà l’inaugurazione della Stanza del Sollievo presso la sede dell’Apsp di Primiero

Primiero/Vanoi (Trento) – L’incontro sulle cure palliative, è promosso da Avulss Primiero e Vanoi in collaborazione con l’associazione Mano Amica Feltre, in seguito all’inaugurazione delle nuove stanze di Residenzialità Palliativa presso l’APSP Valle del Vanoi e San Giuseppe di Primiero.

Prenderanno la parola due medici esperti del settore: il dottor Gino Gobber, direttore del Dipartimento Cure Primarie e dell’Unità Operativa Cure Palliative di Asuit Trento e il dottor Marco Mazza, responsabile delle Cure Palliative della Ulss 1 Dolomiti Belluno. L’incontro è aperto a tutti. Gli organizzatori rivolgono l’invito all’intera comunità vista l’importanza delle tematiche trattate.