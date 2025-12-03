Come nel 2023, anche quest’anno la Comunità di Primiero ha donato l’albero alla Basilica del Santo

Si tratta di un albero speciale: inclusivo e solidale, addobbato con le “Rose di Natale” realizzate dagli ospiti del Villaggio Sant’Antonio. Benedizione con il Rettore, i rappresentanti del Comune di Padova, dell’Associazione Gattamelata e della Comunità del Primiero

NordEst – Un grande albero che arriva dalle Dolomiti trentine, renderà particolare l’atmosfera natalizia, in questi giorni di festa nella città di Padova e in particolare alla Basilica del Santo. Si tratta di un abete bianco di 13 metri di altezza, selezionato dal Corpo Forestale nell’ambito della gestione del patrimonio boschivo montano. Un albero inclusivo che è addobbato da ben cento “Rose di Natale” realizzate dagli ospiti e dai volontari del Villaggio Sant’Antonio di Noventa Padovana.

Con il calar della sera l’albero viene illuminato a festa grazie al contributo del Comune di Padova in collaborazione con l’Associazione Gattamelata, così da rendere, in occasione del Natale 2025, ancora più speciale un luogo già unico.Dai prossimi giorni, oltre all’originale albero di Natale, ritorna anche “Presepiando”, tradizionale mostra dei presepi giunta alla sua 12^ edizione. Il Villaggio sarà presente anche dal 6 all’8 dicembre e nel weekend del 13-14 dicembre nel Chiostro della Magnolia della Basilica con un mercatino di Natale solidale promosso dalla Fondazione Opere del Santo ETS, dove verranno esposte le creazioni artigianali realizzate dai Centri Diurni e dalle Comunità Alloggio.

Dai prossimi giorni, oltre all’originale albero di Natale, ritorna anche “Presepiando”, tradizionale mostra dei presepi giunta alla sua 12^ edizione. Il Villaggio sarà presente anche dal 6 all’8 dicembre e nel weekend del 13-14 dicembre nel Chiostro della Magnolia della Basilica con un mercatino di Natale solidale promosso dalla Fondazione Opere del Santo ETS, dove verranno esposte le creazioni artigianali realizzate dai Centri Diurni e dalle Comunità Alloggio.

Oggetti unici, nati da laboratori espressivi e occupazionali che valorizzano le capacità di ciascuno e rappresentano vere e proprie occasioni di crescita e partecipazione. Visitare il mercatino significa non solo trovare idee regalo originali e solidali, ma anche scoprire da vicino un mondo fatto di relazioni, cura e comunità. Da oltre settant’anni questa realtà offre servizi dedicati ai minori e alle persone con disabilità, promuovendo ogni giorno inclusione, autonomia e qualità della vita. Negli altri giorni di dicembre, ci si può rivolgere all’Ufficio informazioni della basilica (tutti i giorni, orario 9-13 e 14-18).

L’albero donato nel 2023