Dal Trentino un messaggio di pace

Al via “I Giochi sul Sentiero della pace”

Rovereto – Con una cerimonia presso la Campana dei Caduti a Rovereto e i rintocchi di “Maria Dolens” ha ufficialmente preso il via l’iniziativa “I Giochi sul Sentiero della pace”, la camminata diffusa, in contemporanea in nove località del Trentino, per promuovere il valore della pace attraverso i Giochi Olimpici e Paralimpici. L’iniziativa è stata organizzata dal Coni di Trento in collaborazione con la Provincia. Sul Colle di Miravalle si è recato anche il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti. “Le Olimpiadi e Paralimpiadi 2026 – ha detto Fugatti – sono un momento importante che porterà il nostro territorio al centro dell’attenzione in ambito sportivo. Il percorso è destinato poi a continuare con i Giochi olimpici giovanili invernali del 2028. Oggi si mettono assieme sport, valori e pace in un luogo simbolico e in una terra che ha conosciuto la guerra mondiale. In un momento internazionale difficile è importante portare un messaggio di pace da una terra di confine che ha passato nella sua storia momenti difficili”.

A Rovereto era presente anche l’assessore provinciale all’istruzione, cultura, per i giovani e per le pari opportunità Francesca Gerosa. L’iniziativa prevede una camminata aperta a tutti, mediamente della durata di poco più di un’ora, in contemporanea su nove diverse parti (a Rovereto, nelle Valli di Sole, Fiemme, Fassa, in Valsugana, a Folgaria, Madonna di Campiglio, nell’Alto Garda e Ledro e a San Martino di Castrozza) del Sentiero della pace, il tracciato che collega i luoghi e le memorie della Grande Guerra sul fronte del Trentino, dal Passo del Tonale alla Marmolada, per una lunghezza di oltre 520 chilometri, su tratti che ripercorrono sentieri ed ex strade militari scavate durante la Grande Guerra. Su questi nove itinerari, assieme ai partecipanti, è prevista la presenza di atleti locali, guide alpine, cori di montagna, istituzioni culturali e storiche e accompagnatori di media montagna che raccontano il territorio, coordinati dalle locali Apt. L’obiettivo è evidenziare i valori dell’olimpismo tratti dalla Carta olimpica e valorizzare il contesto naturalistico, culturale, storico e sociale del Trentino. Analoghe attività sono state organizzate anche fuori dal Trentino, nei territori in cui si svolgeranno le Olimpiadi e Paralimpiadi 2026.

A Rovereto gli interventi ufficiali e la camminata su un itinerario con partenza e rientro alla Campana dei Caduti. Alla cerimonia, accompagnata dall’esibizione di cinque cori giovanili, (Minicoro di Rovereto, Coro Notemagia di Lizzana, Coro Arcobaleno di Levico Terme, Coro Voci stellate di Caldes, Coro delle scuole Medie Bresadola di Trento) sono intervenute numerose autorità tra le quali il Reggente della Campana dei Caduti Marco Marsilli, la sindaca di Rovereto Giulia Robol, Claudia Giordani (vicepresidente del Coni nazionale), Antonio Rossi (Fondazione Milano – Cortina) e la presidente del Coni di Trento Paola Mora che ha sottolineato il significato dell’iniziativa: “Lo sport – ha detto – porta con sé i valori della pace e del rispetto: messaggi importanti in particolare oggi, in un contesto internazionale complicato, portati dallo sport su luoghi che hanno vissuto la guerra”. In chiusura dell’evento il saluto del presidente del Consiglio provinciale Claudio Soini.

