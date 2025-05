Molti momenti emozionanti e un importante primo premio per il Coro Sass Maor di Primiero

Uno dei momenti più significativi per il coro, è stata la partecipazione al 9° Concorso Nazionale “Cantos ‘e Ammentos” tenutosi a Oristano, promosso dall’Associazione Coro Sa Pindatedera. Il Coro Sass Maor si è classificato primo, ottenendo l’eccellente punteggio di 98/100: un risultato che premia l’impegno, la passione e la serietà con cui è stato preparato questo appuntamento

Primiero (Trento) – Sono tornati da pochi giorni da una intensa trasferta in Sardegna, i coristi del Sass Maor di Primiero. “Questa esperienza – spiega il presidente Riccardo Nami – ha rappresentato molto più di una semplice occasione artistica: è stato un viaggio intenso, ricco di emozioni e significato, che ha portato a forti legami umani oltre che musicali”. Il viaggio è nato dal desiderio di ricambiare la visita del Coro di Bonarcado, ospite a Primiero nel settembre 2023 durante la nostra festa del Desmontegàr. Questi scambi tra cori sono momenti preziosi che permettono di intrecciare relazioni e di condividere valori comuni. L’amicizia, in fondo, è ciò che resta più a lungo e dà senso profondo al fare musica insieme.

Amicizia tra le note

“In Sardegna – continua Nami – abbiamo trovato una terra generosa e accogliente. La proverbiale ospitalità sarda ci ha fatto sentire parte integrante di una grande famiglia. Nonostante le differenze geografiche e culturali, abbiamo scoperto con piacere quante cose ci accomunano: l’amore per la musica, il forte legame e il rispetto per le tradizioni. Nei nostri concerti abbiamo portato con noi un brano molto speciale: “Luna”, un canto suggestivo e ricco di atmosfera nella splendida armonizzazione del maestro Michele Turnu, direttore del Coro di Bonarcado. Interpretarlo in terra sarda ha avuto per noi un valore simbolico ed emotivo molto profondo”.

Primi al concorso “Cantos ‘e Ammentos”

“Un ringraziamento sentito – aggiunge il presidente del coro – vada a ciascun corista per la dedizione e l’entusiasmo dimostrati, ma un grazie speciale lo merita il nostro maestro Federico, che con competenza, pazienza e passione ci guida nel nostro percorso musicale, contribuendo alla crescita artistica e personale del gruppo. Un grazie altrettanto speciale va naturalmente al Coro di Bonarcado, per l’accoglienza calorosa, la sincera amicizia e lo spirito di condivisione. È anche grazie a loro se questa trasferta resterà per noi indimenticabile. Rientriamo dal nostro viaggio con il cuore colmo di gratitudine, portando con noi nuove amicizie, emozioni intense e il ricordo di un’esperienza che ha saputo unire persone e territori attraverso il linguaggio universale della musica”.