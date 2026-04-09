Dopo esperienze anche in Trentino e in Friuli, torna in Veneto dopo sedici anni
Il nuovo direttore generale della sanità veneta è ufficialmente Giancarlo Ruscitti. Il decreto numero 32, firmato martedì dal presidente della Regione Alberto Stefani, ha per oggetto: «Nomina del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale (Dott. Giancarlo Ruscitti)» e l’atto cita espressamente la recente norma regionale che ha rimosso il limite dei 65 anni per l’incarico
NordEst – Il dottor Giancarlo Ruscitti, 67 anni, da anni residente a Venezia. Ma, soprattutto, per Ruscitti si tratta di un ritorno dato che ha già ricoperto lo stesso ruolo ai tempi dell’ultima giunta Galan, da fine 2006 a metà 2010. Da allora la carriera di Ruscitti è definitivamente decollata con un palmares di incarichi prestigiosi a livello nazionale. Solo per citarne alcuni, ma l’elenco è davvero lungo, Ruscitti è stato amministratore delegato della Fondazione «Opera San Camillo», proprietaria di ospedali, case di riposo, poliambulatori e Centri per la salute mentale in Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte, Toscana, Liguria e Trento. E sua è la firma sui conti risanati della Sanità pugliese e trentina. Fino all’altro ieri ricopriva l’incarico di direttore dei Servizi Sociosanitari del Friuli Venezia Giulia (in realtà con un contratto già firmato fino al 2029). Ma, contemporaneamente, ha ruoli ancora in essere ad esempio nelle commissioni Lea e Liste d’attesa a livello nazionale. Il nuovo dg, essendo medico, può lavorare fino a 72 anni.