Dopo esperienze anche in Trentino e in Friuli, torna in Veneto dopo sedici anni

Il nuovo diret­tore gene­rale della sanità veneta è uffi­cial­mente Gian­carlo Ruscitti. Il decreto numero 32, fir­mato mar­tedì dal pre­si­dente della Regione Alberto Ste­fani, ha per oggetto: «Nomina del Diret­tore Gene­rale dell’Area Sanità e Sociale (Dott. Gian­carlo Ruscitti)» e l’atto cita espres­sa­mente la recente norma regio­nale che ha rimosso il limite dei 65 anni per l’inca­rico

NordEst – Il dottor Giancarlo Ruscitti, 67 anni, da anni resi­dente a Vene­zia. Ma, soprat­tutto, per Ruscitti si tratta di un ritorno dato che ha già rico­perto lo stesso ruolo ai tempi dell’ultima giunta Galan, da fine 2006 a metà 2010. Da allora la car­riera di Ruscitti è defi­ni­ti­va­mente decol­lata con un pal­ma­res di inca­ri­chi pre­sti­giosi a livello nazio­nale. Solo per citarne alcuni, ma l’elenco è dav­vero lungo, Ruscitti è stato ammi­ni­stra­tore dele­gato della Fon­da­zione «Opera San Camillo», pro­prie­ta­ria di ospe­dali, case di riposo, poliam­bu­la­tori e Cen­tri per la salute men­tale in Veneto, Lom­bar­dia, Emi­lia Roma­gna, Pie­monte, Toscana, Ligu­ria e Trento. E sua è la firma sui conti risa­nati della Sanità pugliese e tren­tina. Fino all’altro ieri rico­priva l’inca­rico di diret­tore dei Ser­vizi Socio­sa­ni­tari del Friuli Vene­zia Giu­lia (in realtà con un con­tratto già fir­mato fino al 2029). Ma, con­tem­po­ra­nea­mente, ha ruoli ancora in essere ad esem­pio nelle com­mis­sioni Lea e Liste d’attesa a livello nazio­nale. Il nuovo dg, essendo medico, può lavo­rare fino a 72 anni.