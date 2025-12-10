Torna l’iniziativa della Caritas Alto Adige

I regali sono 17 e ognuno sostiene un progetto più ampio, come gli interventi di aiuto in Alto Adige o i programmi di cooperazione internazionale all’estero

NordEst – “Nel tempo dell’Avvento vogliamo promuovere la responsabilità, con azioni che sostengono consapevolmente progetti a favore di chi ha bisogno di aiuto”. Lo afferma Beatrix Mairhofer, direttrice della Caritas, facendo riferimento ai “Regali solidali” disponibili sul sito della Caritas, per sostenere chi è in difficoltà. Nel complesso si tratta di dare una mano a chi ne ha bisogno, offrendo prospettive di miglioramento per il futuro: c’è il salvagente familiare che consente alle famiglie in difficoltà in Alto Adige di uscire da situazioni di crisi economica e sociale; galline, capre, asini, sementi, pozzi o forme di micro credito aiutano persone e famiglie in Africa, a trovare sicurezza economica e opportunità, per sé e i propri figli.

In Serbia, la legna da ardere non riscalda solo le case modeste di persone anziane rimaste sole, ma anche la loro anima. I pacchetti scuola permettono a bambini e bambine di Paesi poveri di imparare a leggere, scrivere e far di conto. Nel Corno d’Africa, quattro galline e un gallo aiutano le famiglie bisognose. Ogni gallina depone fino a 300 uova; un “salvagente familiare” aiuta le famiglie bisognose a superare le situazioni di crisi; Una capra garantisce latte e vitamine ai bambini dell’Africa, capitale e reddito per un’intera famiglia; Le sementi danno agli agricoltori africani una seconda possibilità di semina e diventano elemento essenziale e così via con molti altre proposte. “Ogni regalo dimostra alle persone in difficoltà che non sono sole, e contribuisce a rendere il mondo un posto un po’ migliore”, spiega Sandra D’Onofrio, responsabile del servizio di Cooperazione internazionale della Caritas altoatesina.

I regali solidali della carista Alto Adige