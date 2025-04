Dal 25 aprile al 4 maggio torna il Trento Film Festival 2025

Connect on Linked in

Per la 73/a edizione 126 film e i 165 appuntamenti

Trento – Dal 25 aprile al 4 maggio Trento ospita la nuova edizione del Trento Film Festival, con i suoi 126 film e i 165 appuntamenti in programma, ai quali si aggiungono oltre 100 appuntamenti del T4Future, la sezione dedicata alle nuove generazioni. La programmazione è stata annunciata in conferenza stampa al Palazzo del Cinema di Milano.

“Anche in questa 73/a edizione il pubblico del Trento Film Festival troverà tantissime occasioni per alzare lo sguardo e, attraverso le immagini che saranno proiettate nei cinema cittadini, avventurarsi in un’impresa che e al contempo tra le più ardite e le più necessarie: guardare, analizzare e capire il nostro presente e quello delle ‘terre alte’ del Pianeta, individuandone sofferenze e potenzialità, elementi di crisi e possibili soluzioni, provando collettivamente a immaginarne il futuro”, ha dichiarato il presidente Mauro Leveghi.

Non solo cinema ma anche eventi con alpinisti come Matteo Della Bordella, Hervè Barmasse e Sean Villanueva O’Driscoll, o climbers del calibro di Maurizio Manolo Zanolla e Federica Mingolla, oltre che ad esploratori come Alex Bellini e a conduttrici d’eccezione come Margherita Granbassi e Camila Raznovich.

Ospite alla serata di premiazione del Premio ITAS del Libro di Montagna sara il giornalista e scrittore Mario Calabresi, mentre durante la cerimonia di apertura interverra l’imprenditore e attivista Michil Costa. Lo scrittore Mauro Corona e il musicista Davide Van De Sfroos saliranno sul palco dell’auditorium Santa Chiara per uno degli appuntamenti di Cincontri, come il comico Giovanni Storti e il drammaturgo Marco Paolini. La seguitissima sezione ‘Destinazione…’ condurrà il pubblico alla scoperta dell’Argentina, territorio che ha consolidato con il Trentino un rapporto fatto di migrazioni e scambi culturali, sociali, economici ed alpinistici. La sicurezza e il rischio, oltre che il senso del limite e il suo rispetto, saranno al centro di altri stimolanti incontri. Come Marmolada parete sud: la regina, le grandi vie e i protagonisti, serata alpinistica che andrà ad indagare gli oltre 120 anni di storia della leggendaria “parete d’argento’.