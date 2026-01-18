Da Trento a Vicenza, arte e cultura nel ‘Blue Monday’

Accoglienza per chi cerca sollievo nel giorno più triste dell’anno: il 19 gennaio 2026

Restauro in Libreria clesiana [ Castello del Buonconsiglio / Castello del Buonconsiglio di Trento – © Sara Lorenzini ]

NordEst – In occasione del blue Monday di lunedì 19 gennaio alle 18.30 sul canale YouTube del Castello del Buonconsiglio è in programma una esperienza unica con uno sguardo inedito sui restauri della Libreria Clesiana attualmente in corso nel Magno Palazzo. L’architetto Valentina Recati e la storica dell’arte Sara Comunello, funzionarie del museo, racconteranno i restauri del soffitto a cassettoni realizzato dai fratelli Dosso e Battista Dossi, tra il 1531-1532. Un’occasione speciale per scoprire i segreti del restauro e vivere questa esperienza on-line a distanza per avere uno guardo esclusivo nel dietro le quinte di questo intervento conservativo.

Un video evento esclusivo che porterà dove normalmente non si può arrivare. Si salirà infatti, insieme ai curatori, lungo i ponteggi del restauro, per osservare da vicino dettagli, colori e storie del soffitto come mai visti prima: un’occasione rarissima per guardare il capolavoro da una prospettiva totalmente inedita. Durante la visita si potranno fare domande in diretta alle curatrici e soddisfare ogni curiosità. Per partecipare al video evento scrivere a eventi@buonconsiglio.it. Iscrizione obbligatoria.

Musei aperti a Vicenza

Basilica Palladiana a Vicenza, Piazza dei Signori e Loggia del Capitaniato [ wk ]

Lunedì 19 gennaio, convenzionalmente identificato come “Blue Monday” giorno più triste dell’anno, che cade in genere il terzo lunedì di gennaio, le sette sedi dei Musei civici di Vicenza rimarranno eccezionalmente aperte nel giorno di chiusura settimanale. “Desideriamo aprire i musei e accogliere chi, nel giorno considerato più triste dell’anno, cerca conforto e sollievo. Perché i Musei civici sono dei luoghi ricchi di storia, di cultura e accoglienti – commenta l’assessora alla cultura, al turismo e all’attrattività della città Ilaria Fantin -. La visione di un’opera d’arte che evoca un passato lontano infonde benessere a vantaggio dell’umore di ciascuno di noi.

Inoltre i nati e residenti in città e provincia possono usufruire della Platinum card che consente l’ingresso illimitato per un anno a tutte le sedi al costo di soli 20 euro”. Lunedì 19 gennaio dalle 10 alle 18 saranno aperti la Basilica Palladiana con la mostra “Olimpichetto. Il ritorno di un ambasciatore”, il Museo Civico di Palazzo Chiericati con la mostra “Pittura del vero in Veneto da Favretto a Beltrame”, la Chiesa di Santa Corona, le Gallerie di Palazzo Thiene con la mostra “Glasstress Vicenza: A Selection”, il Museo Naturalistico Archeologico con la mostra “Minerali e altre storie. La collezione mineralogica Aldo Allegranzi”. Aperto anche il Museo del Risorgimento e della Resistenza (dalle 10 alle 17) con il Parco di Villa Guiccioli (ore 9 – 17.30). Il Teatro Olimpico si potrà visitare dalle 9 alle 17.

