Tornano i convogli regionali via Castelfranco Veneto

Dallo stesso giorno torna operativa anche la ferrovia della Valsugana fra Bassano e Trento

La stazione Fs di Feltre (RFI)

NordEst – Dopo sei anni di lavori, coordinati da Rfi in stretta collaborazione con la Regione Veneto, essenzialmente per l’elettrificazione dell’intera linea, da domenica 14 dicembre, in coincidenza con il nuovo orario annuale di TrenItalia, tornano i treni regionali diretti Padova-Castelfranco-Belluno (km 114) senza effettuare più il cambio a Montebelluna. Dallo stesso giorno torna operativa anche la ferrovia della Valsugana fra Bassano e Trento.

I nuovi orari

I treni saranno 16 al giorno. Il primo, che non c’era, parte alle 5:07 ogni ora, eccetto che alle 10:07, sino all’ultimo regionale che parte alle 21:07. La linea, che risale al 1886 e al 1914, è stata tutta elettrificata, ma, differentemente dalle previsioni, cresce il tempo di percorrenza per effettuare l’intero percorso, con due ore di viaggio.