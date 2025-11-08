Gli 80 anni del Patronato Acli: “Strumento a favore dei diritti di cittadinanza”

Nasceva 80 anni fa, nel 1945, a Trento un convegno per festeggiare il traguardo e guardare al futuro. Ribadita “l’urgenza di un patto tra generazioni, tra i giovani e i loro padri e nonni che godevano di pensioni, oggi non più garantite”

Trento – Quattordici sportelli sul territorio, più di centomila pratiche espletate nel 2024. Il Patronato delle Acli compie 80 anni. Non è un servizio ma piuttosto uno strumento per garantire diritti.L’associazione cristiana dei lavoratori italiani decise che era necessario occuparsi di diritto alla pensione, diritto alla copertura per infortuni per l’assistenza sanitaria. Una lezione importante da trasferire oggi ai giovani, soprattutto in un momento di crisi. Non bisogna aspettarsi che arrivino diritti dall’alto ma è necessario lavorare per costruirli insieme è chiaro che serve un patto tra generazioni, bisogna aiutare questi giovani e noi è quello che vogliamo fare.

Il Patronato è “un modo delle Acli di essere al servizio della società”. Così lo ha definito il presidente delle Acli Trentine e presidente del Patronato trentino Walter Nicoletti, ribadendo l’urgenza di un patto tra generazioni, tra i giovani e i loro padri e nonni che godevano di pensioni oggi non più garantite. Concetto ripreso da Massimo Tarasco, componente della presidenza delle Acli nazionali, che ha sottolineato la “passione per il sociale al servizio della comunità” che contraddistingue il Patronato. Un servizio che nel 2024 ha portato 2,4 miliardi di euro nelle tasche degli italiani.

“Non si resta indifferenti di fronte a un bisogno” ha detto nel suo intervento il direttore del Patronato delle Acli Trentine Salvatore Casella ricordando i diritti inespressi in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, e di come, durante la Pandemia, il servizio di pubblica utilità esercitato dal Patronato si sia sforzato di trovare alternative per cercare di dare una risposta a ciascuna domanda. Nella consapevolezza che “dietro a ogni pratica ci sono storie di vita da ascoltare e tutelare”.

Nella seconda parte della mattinata spazio alle voci storiche: Livio Trepin, già direttore del Patronato, Erminio Lorenzini e Pierino Bellumat già operatori dello stesso, hanno ricordato gli anni del Patronato al fianco dei lavoratori dalle invalidità di guerra agli infortuni e le malattie professionali degli anni ‘50, le battaglie legali perché l’Inail riconoscesse la silicosi, l’infortunio in itinere in cui il Patronato delle Acli Trentine è stato apripista, ha ricordato Trepin. “È stato il lavoro più bello del mondo” ha commentato Lorenzini tradendo una certa emozione nel raccontare il lavoro quotidiano dei “recapiti”, contatti tenuti con le persone di ogni paese visitato. Una certa nostalgia emerge quando Bellumat ricorda gli anni ’70 quando l’età delle pensioni di anzianità era 55 anni per le donne, 60 anni per gli uomini.

Il Patronato Acli

E’ presente in Trentino con 14 sportelli e impiega 41 dipendenti fissi. Nel corso del 2024 ha seguito quasi 100.000 pratiche: 1125 domande di accompagnamento presentate, 240 di invalidità civile, quasi 7800 per indennità di disoccupazione, quasi 1000 per disoccupazione agricola, 1822 per congedi parentali e maternità, 443 per assegno di

inclusione, 864 di reversibilità. Il Patronato Acli nazionale è presente in 21 Paesi nel mondo. Nel 2024 in Italia e all’estero ha gestito più di 1,6 milioni di pratiche, venendo in contatto con oltre 1 milione di persone. 35000 le ore di formazione.

