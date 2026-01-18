Lamon, sindaco sfiduciato: la maggioranza affossa Maccagnan

Otto consiglieri depositano le dimissioni, in arrivo il commissario fino a nuove elezioni

Lamon (Belluno) – Crisi politica nel Comune di Lamon, che vedrà presto arrivare il commissario. In questi giorni, si sono dimessi otto consiglieri comunali, decretando la fine – dopo tre anni e mezzo dall’elezione avvenuta nel 2022 – dell’amministrazione guidata da Loris Maccagnan. Sabato mattina la consegna delle dimisioni in Comune di sei consiglieri ai quali vanno aggiunti anche due consiglieri comunali della minoranza.

La crisi politica è giunta al termine in questi giorni ma covava da tempo nel comune bellunese. Meglio il commissariamento dell’ente che continuare così in attesa della scadenza naturale di mandato, hanno evidenziato i dimissionari, che non hanno risparmiato pesanti critiche al primo cittadino nella gestione del Comune.