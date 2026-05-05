Oltre 1.200 domande per l’anno 2025, investimenti per 134 milioni di euro

Interventi di sostegno all’economia della legge provinciale n. 6/2023

Trento – Prosegue con ottimi risultati l’impegno della Provincia autonoma di Trento nel sostenere il sistema economico locale attraverso la Legge Provinciale n. 6/2023. L’intervento “Crescita Trentino” si conferma per l’annualità 2025 uno strumento importante per le imprese di ogni dimensione che intendono recuperare parte degli investimenti già sostenuti, offrendo un supporto concreto che contempla un ampio range di interventi. In totale sono 1.223 le domande presentate tra il 19 novembre 2025 e il 16 marzo 2026, generando oltre 134 milioni di euro di investimenti sul territorio.

“Il numero di istanze ricevute testimonia la grande vivacità del nostro tessuto imprenditoriale – afferma il Vicepresidente e l’Assessore allo sviluppo economico, lavoro, famiglia, università e ricerca, Achille Spinelli. Un successo che denota un interesse concreto delle aziende nell’investire sul proprio sviluppo e su quello di tutto il Trentino. Abbiamo visto una risposta straordinaria non solo sul fronte degli investimenti fissi, ma anche verso la transizione energetica e l’internazionalizzazione. Questo dimostra che le imprese trentine sanno guardare al futuro con visione strategica, sfruttando gli strumenti messi in campo dalla Provincia per consolidare la propria competitività e affrontare con resilienza le sfide dei mercati globali”.

L’agevolazione Crescita Trentino copre un ampio spettro di attività aziendali suddivise in specifiche sottomisure:

Investimenti fissi (anche per imprese di nuova costituzione);

Veicoli aziendali;

Transizione energetica, tutela dell’ambiente, economia circolare ed efficienza energetica;

Internazionalizzazione del sistema economico provinciale

Assicurazione dei crediti commerciali;

Progetti di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e studi di fattibilità.

Si tratta di aiuti concessi, in regime de minimis con procedura automatica mediante la presentazione di una domanda unica annuale, nell’ambito della legge provinciale n. 6/2023 “Interventi a sostegno del sistema economico trentino”, e disciplinati dalle disposizioni specifiche dei singoli interventi annuali “Crescita Trentino” e dalle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi.

L’analisi dei dati: investimenti per oltre 134 milioni di euro. L’annualità 2025 ha mobilitato investimenti complessivi per 134.251.553,53 euro, a fronte dei quali la Provincia interviene con una spesa per oltre 24,1 milioni di euro. Analizzando i dati nel dettaglio, emerge la centralità degli investimenti fissi (attivi materiali e immateriali), che rappresentano la voce principale con oltre 115,9 milioni di euro di spese dichiarate e contributi per 17,8 milioni. Notevole anche l’impegno verso la sostenibilità: le sottomisure dedicate a transizione energetica, economia circolare ed efficienza hanno registrato spese per oltre 6,3 milioni di euro, sostenute da un contributo provinciale di circa 2,5 milioni.

Il dinamismo sui mercati esteri è confermato dagli aiuti per l’internazionalizzazione, che hanno visto spese per 5 milioni di euro. Seguono gli investimenti per il rinnovo del parco veicoli aziendali (3,3 milioni di spesa) e per i progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, che hanno mobilitato risorse per oltre 2,2 milioni di euro. Infine, una quota di circa 676 mila euro è stata destinata all’assicurazione dei crediti commerciali.

Attualmente i termini di presentazione domanda per l’anno 2025 sono chiusi ed è in corso la relativa fase di concessione dei contributi.

Modalità di presentazione della domanda per l’anno 2026: si ricorda che le domande di incentivo per l’anno 2026 saranno aperte prossimamente con specifico provvedimento e contempleranno anche la nuova sezione dedicata all’incentivazione degli investimenti per la sicurezza aziendale realizzati dalle imprese a partire dal 1° agosto 2025. Per maggiori informazioni: Consulta la documentazione completa e i requisiti specifici alla pagina dedicata del portale della Provincia: www.provincia.tn.it/Servizi/Aiuto-annuale-Crescita-Trentino-L.p.-6-2023

In breve

Attivazione e monitoraggio, aggiornata la disciplina dell’Assegno Unico Provinciale per la Quota A

Stazione di Trento, chiusura temporanea della biglietteria dall’11 al 18 maggio

Consegnati i lavori per la messa in sicurezza delle curve al lago di Roncone

Garda Trentino Trail propone un’edizione da record

Internazionalizzazione: Hong Kong porta d’accesso ai mercati asiatici

Alla Piazza del Volontariato torna “Fiero/Fiera”

Entra nel vivo il progetto “Portèla – Radici e Orizzonti”

Federico Rigotti è il nuovo presidente Fiepet Trentino

A Pieve Tesino iniziati i lavori per demolire l’ex albergo Miramonti. Al suo posto un parcheggio