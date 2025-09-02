Costituito il Comando militare esercito Trentino Alto Adige

Sarà responsabile dei rapporti con le istituzioni locali

NordEst – Presso la Caserma “Pizzolato” di Trento, è stato costituito il Comando militare esercito “Trentino Alto Adige” che sarà responsabile dei rapporti con gli enti e le autorità delle Provincie di Bolzano e Trento, delle attività di presidio, della comunicazione con il pubblico, la promozione del reclutamento e la gestione e programmazione dell’utilizzo delle aree addestrative in regione. Erano presenti il generale di brigata, Riccardo Cristoni, comandante dell’area territoriale delle Truppe Alpine, ed il comandante del nuovo ente territoriale, col. Marco Tempera.

La costituzione del nuovo comando, spiega una nota, “si inserisce nel più ampio processo di trasformazione che l’Esercito sta portando avanti e che mira a costituire strutture, unità e processi adeguati e funzionali alle esigenze dettate dai moderni scenari operativi”. “La revisione – prosegue la nota – consentirà alla forza armata di concentrarsi maggiormente sull’operatività, per affrontare al meglio le sfide future con lo scopo di rendere più efficiente la struttura ordinativa in aderenza ai criteri organizzativi di unicità di comando, riduzione dei livelli gerarchici, semplificazione ordinativa e razionalizzazione delle risorse disponibili”. A partire dal prossimo primo ottobre il Comando Militare Esercito Trentino Alto Adige paserà alle dipendenze del Comando territoriale Nord di Padova.