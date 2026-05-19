Trasporto pubblico a 20 euro per l’estate, incentivi per le aziende

Una è rivolta ai cittadini, l’altra agli investimenti aziendali. Crisi energetica: trasporto pubblico a 20 euro per l’estate. Caro carburanti: Nuovo piano da 10 milioni di euro per le imprese

Giunta straordinaria – Presidente Fugatti – Vicepresidente Spinelli

Trento – La Giunta provinciale di Trento ha presentato due interventi per andare incontro ai cittadini e alle aziende che si trovano a far fronte all’aumento del costo del gasolio e della benzina. Il primo intervento incide sul trasporto pubblico locale, ha spiegato in conferenza stampa il presidente della Provincia di Trento Maurizio Fugatti.

Viene previsto un abbonamento trimestrale da 20 euro per i trasporti nei mesi di giugno, luglio ed agosto, che sarà possibile sottoscrivere presso gli sportelli di Trenitalia e Trentino Trasporti, e che sarà valido per tutti i mezzi di trasporto, urbani ed extraurbani. “È un intervento di aiuto alle famiglie, per ora solo trimestrale perché guardiamo con fiducia al fatto che la situazione si possa risolvere”, ha commentato Fugatti. “Ad agosto, poi, valuteremo il da farsi”. Il risparmio medio per chi ha un abbonamento mensile extraurbano è di 114 euro, mentre per chi ha un abbonamento mensile urbano è di 68 euro. Gli spostamenti da fuori città a Trento che avvengono ogni giorno sono circa 73.599. “Se intercettassimo un 5% di quelle entrate, l’attuale struttura del trasporto urbano sarebbe comunque in grado di garantire la copertura del servizio. Se dovessero essere di più, la società Trentino Trasporti dovrebbe immaginare un’implementazione dei mezzi di trasporto”, ha precisato il dirigente generale di Unità di missione strategica patrimonio e trasporti della Provincia di Trento Mauro Groff.

I dettagli dell’iniziativa in breve:

Destinatari: tutti i cittadini che non possiedono già un abbonamento (per gli studenti la tariffa è già a 20 euro, mentre per gli over 70 il servizio è gratuito);

Validità e costi: 20 euro totali per l’intero trimestre estivo (giugno-agosto);

Mezzi inclusi: autobus urbani ed extraurbani, treni locali e funivie provinciali;

Dove acquistare l’abbonamento: presso le biglietterie di Trentino Trasporti e Trenitalia a partire dal 1° giugno;

Rimborsi: chi possiede già un abbonamento semestrale o annuale che copre il periodo estivo riceverà un rimborso proporzionale.

Incentivi per le imprese

La seconda misura è rivolta invece al mondo delle imprese, ed è una “misura shock legata ai costi energetici a tutto tondo”, ha spiegato il vicepresidente della Provincia di Trento Achille Spinelli. L’agevolazione concede un contributo in conto capitale pari al 30% della spesa ammessa, a fronte di un investimento minimo stabilito a quota 25.000 euro e fino a un massimale di 500.000 euro per singola impresa. Per accedere alla misura, i progetti proposti dovranno garantire un miglioramento dell’efficienza e una riduzione verificabile dei consumi energetici annui pari ad almeno il 2%, certificati attraverso una diagnosi tecnica specialistica.

I criteri di ammissibilità abbracciano un ampio spettro di interventi. Saranno finanziabili le spese relative all’acquisto e all’installazione di asset fisici, come impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, interventi di isolamento sui fabbricati industriali, macchinari ad alta efficienza e tecnologie per la cogenerazione, ma anche le spese immateriali necessarie alla transizione, inclusi software gestionali di monitoraggio energetico, brevetti e licenze. Una quota forfettaria pari al 10% sarà inoltre riconosciuta a copertura delle spese generali e di consulenza tecnica. Sul fronte della mobilità aziendale, il bando apre esplicitamente al rinnovo dei parchi mezzi in chiave ecologica, sostenendo la sostituzione dei veicoli commerciali e industriali obsoleti con modelli a basso impatto ambientale o trazione elettrica.

Il meccanismo d’incentivazione prevede importanti elementi di premialità volti a tutelare le realtà più vulnerabili o a promuovere la condivisione virtuosa dell’energia. È introdotta una maggiorazione del 10% (portando il contributo al 40% totale) per le imprese cosiddette “energivore”, all’interno del cui bilancio d’esercizio i costi legati agli approvvigionamenti energetici superino la soglia del 30% dei costi di produzione complessivi. Parallelamente, viene riconosciuto un incremento del 5% per le aziende che scelgono di aprirsi al territorio cedendo il diritto di superficie o d’installazione di impianti fotovoltaici a Comunità Energetiche Rinnovabili (CACER) o a soggetti operanti in regime di ESCO, incentivando così la nascita di reti diffuse di autoproduzione.

L’iter amministrativo sarà gestito dall’Agenzia Provinciale per gli Incentivi alle Attività Economiche (APIAE). Le domande, a firma del legale rappresentante dell’impresa, dovranno essere trasmesse esclusivamente in via telematica tramite la piattaforma web dedicata dell’Amministrazione provinciale. Le iniziative proposte, per risultare ammissibili, non dovranno essere avviate prima del 1° giugno 2026 e dovranno concludersi entro i successivi 18 mesi dalla data di concessione dell’aiuto, assicurando così una rapida ed efficace messa a terra delle risorse sul territorio.

“Non sono contributi a pioggia, ma contributi per andare a investire soprattutto per essere energeticamente più virtuosi”, ha precisato Spinelli. Gli investimenti devono essere completati nei 18 mesi successivi alla data di concessione dell’incentivo, che è rivolto sia alle piccole che alle medie imprese, con un occhio di riguardo a trasporti, logistica e manifattura.

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